12星座4月運勢！21日水逆到　金牛仍要帶著微笑、摩羯成長荷包厚度

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

整體運勢

自1／23天王星順行，諸星全力前進，三月更是歷經土冥二星轉換星座，狡猾的火星雙子總算在進駐七個月後移進巨蟹，社會潮流已初現轉變，ChatGPT推出後風靡全球、AI的時代來臨、數位錢包、加密貨幣、銀行倒閉潮橫掃全球等事件，加上疫情爆發三年趨緩，至此走向與病毒共存的生活，整體氛圍、人民的生活習慣已有明顯不同。

四月陸續有緩和、減速、冷靜的星象，有益於在大環境動盪、心生異動的時期穩住個人立場。水星於上旬、太陽於下旬移入金牛，即使旋即與蛻變的冥王水瓶四分相，引動一番強烈、緊繃的挑戰與壓力，但為了建構良好的生活習慣、打造美好人生，請注重理財與養生觀念以培養足夠的底氣與資源，遭遇重重困難依然堅持闖關，勝利的果實必然甜美持久。

20日的牡羊日食是新月，是重啟人生、進入新局的指標，然而21日水星逆行至五月中，是回顧重整與檢討第一季各項成果的好時期。此外，值得開心的吉相以8日的金海相位與12日的樂觀、好事加身的日木合相為主，人際關係與愛情裡的親疏遠近與協調性亦是值得本月深思的重點。

牡羊座

生日月的期間心情還不錯，6日太陽與凱龍星、12日太陽與木星合相於牡羊，還有20日的牡羊日食，意味著本月是今年的關鍵期，鼓勵你先創造自身優勢，耐心等水逆與立於不敗之地後，再求致勝。整體狀態以月初至滿月期間為基礎逐漸攀升，守護火星8日助你做出明確、務實的決定，不過看似很有前景、天花亂墜的好事，記得做足準備功課，免得受人利用。中旬財務要謹慎把關。

金牛座

清明連假時水星進金牛對上冥王，請認真看待公務與家事的難題，月初金星天王合相的勢能仍在，你不介意斬斷與不對盤之人的關係，更何況對方不能帶來實值效益，於是展現現實的一面。12日前三星在牡羊的合相是給你提個醒，免得願景成空想，本月即使內心再焦躁，也不可急就章，金牛水逆期間仍要帶著微笑，紮實地完備你的底氣或根基。中旬戀情破局，需要仰賴朋友。

雙子座

本月可從忙碌中脫身，趁著清明連假均衡身心狀態，對之前迎合主管、客戶以及大眾喜好感到疲乏，還是要拿出自己的態度才行。守護水星4日移位後觸及冥王，滿月期間會理性、有決心的做個了斷，並把原本打的如意算盤、只圖自己方便的事重新調整，畢竟12日的日木合相吸引來的是對眾人有益的好事，不適合獨享，21日水逆在牡羊日食時發生，更彰顯了天下沒有白吃的午餐。

巨蟹座

守護星是月亮的你，6日滿月與20日牡羊日食同樣在開創星座對你意義重大，還有火星進巨蟹，本月的事業會有一番的進展、能見度與知名度提升，可學以致用、強強聯手，大方讓人看見你的優秀。合作方面的隱憂在月初、月底都會顯現，雖然沒有實值「證據」，只要覺得不對勁，就別忽視該注意的警訊。水逆期間鼓勵你照顧身體，做斷食或排毒。會對讓你輕鬆愉快的人有好感。

獅子座

清明連假處理家務事之餘，要準備與時俱進、創新的計劃，培養致勝的契機。那些有概念尚未正式執行的年度計劃要提上日程，上旬雖有些受挫，6日滿月左右會釋懷，一旦有明確的前進方向，整個人會很篤定。由於本月重心在自身發展，愛情會因15日的金土相位而讓浪漫沉潛、親蜜愛人明算帳，重麵包更甚於愛情。至於20、21的牡羊日食與水逆，請安心、喜悅的接受此時的開展。

處女座

守護水星在清明連假移入金牛，若與伴侶因家事不對盤，多哄哄對方讓他作主，你也比較輕鬆。為避免上班時心累體乏，尤其本月至6月中旬要關注健康議題，請擺脫報復性熬夜偷取自由時間的慣性，上班時儘量做到勤勉、不出錯的狀態，別掉入勾心鬥角之局。中旬積極表現你的能力，但不要過度自我推銷，21日水逆期間保持正念，以非常慎重的態度面對問題，必然會有好表現。

天秤座

月初經守護金星與火星的激活，認為時間就是生命，清明連假期間也不會懶散，6日滿月與20日牡羊日食，強調你的人際關係、合作或感情方面的進展，鼓勵你在這未來的幾個月持續拓展人脈、推動善的連結，善用身邊的資源與部屬，以達最大效益，對你會有長遠的好處，尤其12日這周，這些重要的關係會有關鍵發展，敬請把握。水逆期間懷著感恩之心，人情、投資會有良好回報。

天蠍座

全心投入工作與調整生活步調中，自4日水星移入金牛至21日水逆之間，有人拉你出舒適圈，或有合作邀約、感情上的進展，但要衡量是否會與你的個人原則抵觸，若是不會就請別找藉口，欣然趁著12日太陽與吉星木星聯手提振你的精氣神與工作運，相信自己不但能做得到，還可做得好，成為國內外的橋樑，或能吸收大師、專業人士的第一手智慧。20日日食，要做好近半年的部屬。

射手座

月初的戀情考驗你是否要寬容、大度，若記取了這期間的教取，中旬金冥三分相與日木合相的那周，人際關係與感情、甚至合作關係會因破除難題而有進一步的發展，金星進駐伴侶宮，帶來一番精彩互動，優質、聰明的對象與夥伴，為你的生活增添美好。守護木星提醒你，本月若有什麼想不通的就去大自然走走，較易轉念。日食與水逆旨在煅錬你的洞察力，別被一時利益給迷惑。

摩羯座

火星進巨蟹雖在不太好施展的位展，但他增強了你競爭對手的底氣，或替你製造了不小關係上的麻煩，心情、思緒翻湧，卻也因此有所領悟，有些好姻緣。4日水星、20日太陽進金牛，甚至牡羊日食都提醒你留意巨大的耗損、驚人的開銷與花費，21日到5月中旬的水逆需妥善準備、重整原有的作法，並設法開源節流以提高收益。15日左右，別再餵養瞹眜的戀情、拒當工具人或備胎。

水瓶座

冥王才進水瓶或許已出現需要適應的衝擊，然而火星與牡羊星座本月並沒給你太多停下來的時間慢工出細活，你能做的就是保持專注，不要太隨性。清明連假與家人因太在意利害關係，親情有些淡薄，或因家庭壓力讓你笑不太出來，6日滿月期間妥善消化你的情緒，過於壓抑的話，20日的牡羊日食與21日水逆，容易壓不住的爆發。11日開始完全相信你做的決定。中旬遇見對的戀人。

雙魚座

土星進雙魚卸下你的某種偽裝，或非得放下某些在意的人或事，清明連假不妨放空出遊，和親友來場優質的聚會。火星加持你的新戀情，中旬前戀愛運勢雖佳，但你未必想做出承諾，8日、24日水星兩度觸及火星，月初沒法下定決心的事，看月底是否有了答案。整體運勢在中旬翻升，財運或工作受肯定，會受到鼓舞的積極開發個人斜槓與培養嗜好，壓力大的同時請培養敏銳觀察力。

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