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辣帥「美式穿搭」超吸睛！5搭配精髓　圖T日常必備、炫腹不分季節

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

穿搭話題上的耍辣代表「美式穿搭」，慵懶之中帶點休閒、甜美和性感，從線上大家所熟悉的It girl們如海莉比柏（Hailey Bieber）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid），到美國穿搭部落客們皆有著一股信手捻來的自信美，該怎麼穿出如她們那般的又甜又辣的時髦感呢？

美式穿搭5搭配精髓

圖T、標語T日常必備

無庸置疑地，T恤是世界共通的穿搭語言，相信每個人的衣櫃裡面一定都至少有個三、五件。圖T和標語T帶有直觀的語錄與圖畫，或多或少也展現了穿衣者的個性或是興趣，即使簡單與牛仔褲搭配也能自帶話題。要注意的是，選購標語T的時候，務必要完全理解語句的意思，以免穿到一些帶有貶義語錄的T恤而出了糗。

▲美式穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲圖T、標語T是日常必備。（圖／翻攝自IG@bellahadid、@urbanoutfitters）

避免邋遢感出現的休閒穿搭

美式穿搭總和休閒二字脫不了關係，有著一派輕鬆的愜意感。然而，「休閒感」和「邋遢感」往往只有一線之隔，為了避免出現後者的尷尬，可以師法Hailey Bieber透過飾品堆疊出份量與層次感，帶出另一種混搭的時髦感。

▲美式穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲海莉比柏私服多以休閒穿搭為主。（圖／翻攝自IG@haileybieber，下同）

Oversize的街頭個性

美式女孩的穿搭時而給人一種亦帥亦辣的魅力，尤其在Oversize穿搭造型時最為明顯：寬大的T恤、男友版型外套、落肩襯衫⋯⋯可以和前述第二點搭配著使用，看似不拘小節的率性卻暗藏細節。

▲美式穿搭 。（圖／翻攝自IG）

大膽用色

隨著夏天的腳步逼近，是時候揮別秋冬灰灰、咖咖的色系，綜觀美國女孩們的穿搭，許多都大方地擁抱各種彩度。要駕馭繽紛、高彩度的顏色其實沒有你想的那麼困難，先前在〈Pantone年度色Very Peri 5種穿搭技巧〉、〈席捲高訂週的芭比粉〉都曾分享過亮色的搭配公式，從穿搭入門者到高手皆適用。

▲美式穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲春夏大膽用色。（圖／翻攝自IG@urbanoutfitters、@emmachamberlain）

炫腹不分季節

另外，美式穿搭也經常讓人聯想為辣妹的代名詞，而誰說耍辣是夏天的專利呢？不論是兩截式的單品搭配、或是鏤空的ONE PIECE單品，時時刻刻都是她們的炫腹季節。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 韓劇就是時髦上班族穿搭寶庫！襯衫、西外…這5單品全都應該要有

● 林智妍的好人緣春夏穿搭，仙氣奶白色系、甜美碎花單品這樣搭出好氣質

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美式穿搭

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