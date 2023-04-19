全新必逛的文青風香水店　12個各國小眾香水滿足香氛迷

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香氛迷又有新的香水店可逛了！主打文青風的台灣小眾香水店─小台香開幕，主理人Chris本身熱愛香水成癡，規劃了將近兩年多，如今終將夢想實現，迎來小台香誕生。

台灣味的小眾香水店─小台香

一口氣代理了12個香水品牌的小台香，引進了不少新銳香氛品牌，除了有近年備香氛迷矚目的泰國小眾香水Prin Collection、Siam 1928、Tada Parfumeur，也有充滿爭議的美國惡趣味鬼才香水TSVGA Parfums，其中最熱賣的是來自香港以茶香為主的One Day Perfume文青香水品牌。

純粹茶香的箇中翹楚 One Day Perfume

One Day Perfume在2022年以「Oolong Tea」（烏龍茶）獲得 A+OA 的全球冠軍小眾香，調香師Michael最擅長於對茶香氣的捕捉，認為香水應該保留最重要的留白效果，就像它的香水瓶一樣「純白無瑕」，當卸下心中的既定印象後，才能好好感受香氣原始樣貌，也讓One Day Perfume成為小台香的招牌。

泰國草藥香水世家 Siam 1928

來自泰國本土品牌的Siam 1928，調香師Nutt Wesshasartar原本是一位攝影師，他將家中的傳統製香產業的配方，進行了沿用或是修正，再結合泰國文學、繪畫、詩歌、攝影等等，創立了Siam 1928，也更抓住了新一代的泰國年輕人的目光，讓傳統泰國調香世家的精髓，更鮮活了起來。

香水界的怪異指標 TSVGA Parfums

店內號稱史上恥度最無極限的香水品牌TSVGA Parfums，是Chris私心熱愛的品牌，每罐香水都使用真實龍涎香為基底，再搭配調香師James無厘頭的潮創意，碰撞出藝術與實穿兼具的趣味香水，品牌最令人注意的即是內裝有調香師本人胸毛（當然也有無毛版本）的胸毛白T香水，是調香師認為性感男人身上該有的香味，有興趣的香氛迷不妨親自來試香。

taigrance 製作聯名限定款香水

小台香這裡還有全球限定、僅此一家販售的獨家產品，Chris邀請旗下代理品牌專為台灣粉絲與taigrance製作出小台香聯名限定款香水，像是Tada Parfumeur x taigrance的Boba Tea波霸奶茶，這款以紅茶、焦糖、茉莉及肉桂為前、中味的香水就極具台灣味，不但香氛好穿戴，也具收藏價值。

小台香內米色系店觀，總能令人感到放鬆紓壓，Chris說明，自己因為經營香水部落格而與許多香氛迷們因香而聚，所以堅持保留一部分區塊，不擺放任何香水，僅提供茶水，讓香友能有更近的交流，來到這裡，除了聞到各具特色的香水外，在心靈上也能滿載而歸。

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