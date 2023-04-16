舒華曝朋友低潮都會找她聊　樂於用不同身分散發天使正能量

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

順利通過經紀公司試鏡，放下家鄉一切遠赴韓國追尋夢想，那年的她才17歲，舒華說：「那時候剛念完高一，說不怕是騙人的。去韓國當練習生，還不一定能出道，覺得自己很勇敢。」十字路口前的舒華，決定走上那條充滿迷霧的岔路，而命中注定的Spotlight則引領著她，撥雲見日後發光閃耀，走上世界的舞台。

初春暖陽似乎是為她照耀著， 如豆腐般的膚質，讓人好生羨慕！無論什麼造型都能撕裂攝影師的觀景窗。三個禮拜休假返家，接連參與了許多綜藝節目，家鄉的一切讓她備感親切，她說：「原本是答應Dora要上《食尚玩家》，消息出去後就有更多邀約，大家都很親切，就像朋友一樣，讓我覺得非常溫暖。」

為舞台而生

韓國偶像身肩的責任，除了是舞台上的精彩演出，整體氛圍所傳遞出的訊息，更深深影響粉絲的人生，透過社群等媒介與大眾溝通，得達到全方位的平衡，舒華說：「偶像是為舞台而生的，你得很注意細節，畢竟追隨的人很多，所有行為舉動與話語，都會影響到某些人，需要非常有責任心，這點很不容易。但也是因為透過舞台，讓我感到快樂與成就感，偶像與粉絲間的關係，絕對是密不可分的。」

如果要說印象最深刻的舞台，會是哪個呢？她接著說：「在《Queendom》上表演〈Lion〉那次，因為是直播，所以非常緊張。因表演前好幾天都沒有睡好，直到當天早上，我還一直和指導老師說，我真的辦不到，後來反應還滿好的，所以這場表演對我來說很難忘，也是很重要的一次舞台。」成功的演出讓(G)I-DLE不但自我突破，更提升了女王般的舞台口碑！一如〈Lion〉歌裡所唱「就在此刻我將要咆哮／全部都昂起胸膛／將那金碧輝煌的皇冠戴上」

無法取代的潮流

(G)I-DLE每每回歸都帶來驚喜，無論曲風或舞蹈都刮起獨一無二的潮流，在偶像圈裡佔盡優勢，其中最重要的關鍵是什麼？舒華說：「創造潮流對我們來說很重要，我們團員都非常有主見，每次回歸作品都要不斷討論開會，不斷地去說服公司，爭取我們想呈現的主題，去打破哪個既有的偏見。」

從歌詞曲風、視覺概念、妝髮造型等，每一個細節不斷琢磨直到最好，她繼續說：「隊長小娟監督作曲，當她作品出來後，我們都被賦予丟意見的責任，我覺得這是非常好的過程，不是每個團體都有這樣的機會。會議上經常出現靈光一閃的瞬間，最後呈現出來的東西就包含了我們每個人的DNA，原創精神並呈現了我們自己的力量與Power。」

天使散發正能量

舞台上是氣勢如虹的Queen、直播裡是嗆辣的小姐姐，然而拿掉人設，對於本命粉與身邊朋友來說，舒華真正的名字是「天使」，她說：「其實本來不知道自己在親朋好友間有療癒功能（笑）。一方面是選擇走偶像這條路，鼓舞了許多朋友，讓他們相信堅持就會有成果。另一方面，則是當身邊的人陷入低潮期時，都會來找我聊，讓我分擔他們的苦惱。後來想想，如果自己也有葉舒華這樣的朋友，絕對也非常有安全感，像是有天使陪伴一樣。」

舒華繼續說：「大概是好幾年前，我就開始意識到，自己不只是『葉舒華』，我是別人的朋友、是爸媽的女兒等，我不會糾結在自己的一個身分裡，更樂於用不同的身分去給予需要的人正能量，只要對方需要，我能給多少，就給多少。」

知足才能常樂

表演事業走在正軌上，並且越來越好，問問舒華，妳覺得現在幸福嗎？她說：「我一直都非常認同『知足才能常樂』這句話，無論從各方面來看，我是一個幸運的人，所以現在的我非常知足，家人、朋友、粉絲都給我很多的愛，因此我非常幸福。」

發願今年一定要把手邊在看的書都讀完，喜歡看心靈類書籍的她，再次化身心靈導師給予大家情緒上的建議，舒華說：「現代人焦慮太多了，有這樣的情緒不是壞事，是非常正常且自然的，如何去正視與抒發，每個人都不一樣，要找方法去學習。希望大家都能健健康康，還是那句老話，知足就會常樂。」

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