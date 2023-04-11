安格斯12星座一周運勢4／10-4／16　牡羊十分Drama、單身狗射手有福了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

一會是人群中閃亮亮的目光焦點，一會又很有可能是長官眼中黑漆漆的箭靶，這周在金星水星出走、太陽獨坐的影響下，牡羊座容易出現十分Drama的運勢，雖然生活豐富有趣，能結交到不少好友，但也要小心招惹到難搞小人，想避開禍端，最好保持低調，就連感情也請低調一點，以免才剛萌芽的好感一下子成為過眼雲煙。

金牛座 4.21~5.20

務實的金牛座這周少了金星的助力，感情與人際上都顯得勢單力薄，感情從十拿九穩變得有些起伏，有對象的牛兒，彼此之間的默契和理解還有進步空間，你需要放下固執的態度，好好設身處地的了解對方，至於單身者，與其急著尋覓情人，不如先試著拓展人際圈，結交與你有同樣興趣或背景相似、投緣的朋友，讓樹狀的緣份先展開，自然有機會脫單。

雙子座 5.21~6.20

水星前腳才進來，金星也跟著馬上入駐，雙子座本命宮位近期十分熱鬧，多了貴星入駐，運勢表現平穩而順暢，特別是在人際上，也不再是以往那個顧人怨的雙子，你的人際魅力大增，桃花也悄悄來報到，夏天正式來臨前，有機會面臨一波心動的桃花旺運！人際運同樣UPUP，不過職場溝通往來要懂得適時放軟，過於堅持只怕砸壞交情。

巨蟹座 6.21~7.21

這周對巨蟹座來說並不是個適合強出頭的時期，要多注意自己在人群中的表現，低調、沉潛或多或少能為你避開一些小人的麻煩，就連網路上也別以為躲在螢幕後頭當個鍵盤俠就沒事，要小心避免涉入有爭議的事情。此時感情仍是多種運勢中值得期待的一環，單身者小心翼翼的醞釀，兩人之間的情愫很有機會從曖昧浮上檯面。

獅子座 7.22~8.22

火星12宮對獅子來說有一好沒兩好，雖然這周挾帶太陽的能量，行動力和領導力都更上一層樓，但在職場上你的好勝心與自我感覺良好的程度也大大膨脹，容易過於衝動，最好能控制自己的脾氣，用理性面對Everything！單身者能得到金星的助力，人群中的魅力加倍，但一對一約會最好先別太做自己，給人家一個良好的第一印象再說。

處女座 8.23~9.22

疫情讓處女座的自閉邊緣人格顯得十分順理成章，但走入後疫情時代，處女座們得想方設法提升自己在眾人間的存在感，特別是單身者可以多參加一些活動，到人多的地方去走走，能為你帶來脫單的機會，雖然說機會有點渺茫，但也算是為你擴展人際交友圈，甚至結識一些貴人，日後總能在需要的時候得到幫助！

天秤座 9.23~10.22

這周儘管工作上的天秤座顯得有些鬱鬱寡歡，表現評價兩極，不過優雅的秤兒在感情市場上仍然熾手可熱，加上金星加持，近期是適合談戀情的好時機，已經開始穩定發展感情的人感情變得更加緊密，就連爭吵可能也是帶來溝通的機會，可以讓兩人充分理解彼此，單身者也有機會在人際中遇到與自己頗為契合的對象。

天蠍座 10.23~11.22

感情上的左右逢緣能讓天蠍座持續到這周都呈現喜氣洋洋的狀態，單身者、未婚者都是人群中的流量密碼，能成為眾人間最受注目、最有魅力的那位，不過相較於感情市場中的順風順水，在工作上則可能肩負超乎自己能力範圍的責任，硬著接下任務有機會讓你能力進階，但也可能把你搞到崩潰，在感情、事業兩極化的發展下，就看你如何去平衡互補了！

射手座 11.23~12.21

金星緩緩走入了七宮，對所有單身狗射手來說，絕對是一年之中最大的愛情福音，這周的射手感情運勢提升，不需要費力尋找，真命天子（女）也會現身，相似的價值觀與背景、興趣之下，可能一拍即合，有機會迎來閃電般的愛戀。至於已有對象者則要慎防自己沾惹到桃花，可能引發彼此的衝突與誤解。

摩羯座 12.22~1.19

摩羯這周就算想要保持低調也很難真的低調，金星進駐人際宮位打亂了你的一池春水，與朋友同儕的互動增多，生活也豐富起來，只是原本平順的感情將可能多了一些變數，得面臨愛情帶來的一些壓力和問題，特別是熱戀期過了的兩人，開始要面對許多現實層面上的問題，也會讓你特別容易患得患失，需要強烈的安全感。

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座的知性與風趣聰明，往往是能為你在職場和人際上平添好運，不過這周感情上要提防「聰明反被聰明誤」的狀況，特別是單身者，話說的愈多踩中對方地雷的機會就愈高，如果不懂得察顏觀色適時收口，那麼就儘可能沉默文靜一點！人際上同樣建議你稍稍低調一點，資料收集足夠再發表意見，以免被大家吐槽。

雙魚座 2.19~3.20

隨著金星的影響愈來愈明顯，這周雙魚座也感染到金星的多情與溫柔，人際上好感度大大提升，能在工作或興趣領域結識到頻率相近的朋友，大夥兒一拍即合相當投緣，透過聊天聚會能大大緩解你在工作上面臨的壓力，單身者其實也不用為單身心急，雖然暫時沒有太多桃花，但可注意周圍的對象，有機會從朋友關係得到進階。

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