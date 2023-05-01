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夏日就要拎著草編包　CELINE這咖真可愛、Delvaux Pin變身田園風竹籃

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

比起皮革包，草編包或是竹編包輕盈又帶有大自然的韻味，似乎更適合常常會外出踏青、旅行的夏日時節，各品牌也陸續推出新款的草編包，往下滑看看哪一顆最適合你！

Loewe

標準的長方輪廓，Loewe運用酒椰纖維編織出本季注定會熱賣的托特包，運用相同材質勾勒出品牌的Logo字樣，並拼接上牛皮的提把。提供黑／草編原色2種色款、尺寸也有迷你／中2種選擇。

▲（左）酒椰纖維標準A5手提包，迷你尺寸／NT$42,000、（右）酒椰纖維標準A4手提包，中／NT$53,000。

Chloé

Woody家族自推出到現在每年都有新成員加入，包包的形狀和大小選擇也越來越多。本回想推薦水桶包，雋永又耐看的Woody織帶作為提把，並飾有皮繩長背帶；內袋的束口袋也是用皮繩作為縮口，自然垂掛的樣子頗有波西米亞的浪漫風情。

CELINE

原本華麗又貴氣的化妝盒小包，在柳條的詮釋下顯得平易近人許多。綴以CELINE標誌性的Triomphe凱旋門金釦，提把為皮革材質拼接；包包打開內裡還有附上一面化妝鏡。

Dior

Lady Dior在包包界一直有著舉足輕重的的地位，近年所推出的D-Joy變奏版，包身變為狹長的輪廓，風格變得更為年輕、現代，而在拉菲亞草與白色皮革提把的組合下，帶出包包的仙女氣質。

▲DIOR 小碼 LADY D-JOY 手袋，NT$130,000。

Delvaux

換上新衣的Delvaux Pin包，其背後從材料的取得到製作都不像表面上那樣看起來簡單。選自法國有名的柳木品種Osier，這種柳條需要在11、12月左右採收、過濾然後處理，等到隔年的5月再經過一番去皮、露天晾乾後才可以進行編織。由不同深淺大地色的柳條交織而成，賦予Pin包另一番田園風情。

▲Delvaux Pin Mini Bucket Osier手袋，NT$116,300。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 草編包, Delvaux, DIOR, LOEWE, CELINE

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