跟著REGAL CLUB ＆ SPA守護地球　一起成為Regal's Angels

▲「東森自然美生技美學中心」全面升級為「REGAL CLUB & SPA」，秉持以「天然為本」理念守護地球。

圖、文／東森自然美提供

「Unique is perfect 獨一無二是完美的」，每一個人都是獨一無二、無法被取代！

這是REGAL為每一位尊榮客戶的守護與堅持，並堅持以環保&愛地球的理念致力發展精緻無壓的健康生活，提供「一站式尊寵保養服務+奢華藝術沙龍空間」，建構頂級的全方位美容美體專家形象，打造全新升級旗艦店。

REGAL依循ESG永續原則作為使命，秉持著五大堅持：產品堅持、科學堅持、氛圍堅持、創新堅持以及共榮堅持，富養顧客的無價人生與養生之道，讓顧客與其珍愛的家人擁有另一種放鬆新選擇，感受不受打擾的淨心時刻。

好感品牌全面升級！REGAL CLUB & SPA帶領消費者參與永續行動

REGAL健康生活事業部(REGAL CLUB & SPA)蔡濰安副總經理表示，環保是一種精神，為了不讓環保淪為口號，人人都能透過簡單的實際行動將環保融入生活。所以為迎來4/22世界地球日，REGAL以環保愛地球的空瓶回收活動＋友善海洋防曬迎夏為作號召，擴大響應環保愛地球的主題活動，並與消費者攜手一起啟動愛的綠色守護！

在未來的每一天，REGAL也會鼓勵消費者使用自己專屬的毛巾、浴巾等用品，減少消耗紙張和棉製品，讓地球免於承受不必要的浪費；人人都能以簡單無壓的方式為環境保護盡一份心力。跟著REGAL一起守護我們的地球，Be a Regal’s Angel！

▲人美心也美，跟著REGAL一起守護我們的地球，Be a Regal’s Angel！

號召新舊會員共襄盛舉 3大行動應援世界地球日

每年4/22「世界地球日」是全球最盛大的環保節日，許多重視永續、環境議題的企業、品牌到消費者都會熱情響應諸如：淨灘、植樹、關燈一小時、垃圾減量及回收、搭乘大眾交通工具…等，綠色低碳生活、改善地球環境的相關行動。今年東森集團旗下全新高端美容SPA品牌「REGAL CLUB & SPA」在整個4月份也推出一系列環保愛地球的活動響應世界地球日的理念，並邀請所有關注環保、重視永續的愛美人士一同參與，將愛地球的理念落實於日常生活。

「東森自然美生技美學中心」近期陸續全面升級為「REGAL CLUB & SPA」，REGAL秉持以「天然為本」的理念守護地球，認為我們與下一代的幸福，都取決於如何照顧自己及關心我們的地球，在這個初衷下，希望引領消費者在享受SPA美麗蛻變的同時，也能參與愛護地球的行動。

今年4月份REGAL中和幸福旗艦店試營運，為歡慶新店即將登場及響應世界地球日，REGAL特別規劃於2023/4/1~4/30期間，推出3大好康活動，號召愛美消費者站出來，一同展現對環保的關注。

好康1：空瓶回收送美白好禮組

凡持10個不限品牌空瓶，於活動期間到各門市，即可兌換「肌因極光白體驗包組」。

好康2：拍照打卡享NT$99購入海洋友善防曬乳體驗瓶

於活動期間，來店即可獲得「舒適銀離子環保口罩」，非一次性使用，就算反覆水洗也不會影響布料本身的抗菌特性，友善環境又可保護健康。同時只要和活動手拿板拍照打卡並分享於個人社群平台，即可用NT$99購買海洋友善的防曬乳10ml體驗瓶乙瓶。

好康3：海洋友善防曬乳買一送一

只要完成上述二活動擇一，即可再享精選海洋友善防曬乳買一送一優惠以及以NT$888加購溫控代謝課程乙堂(原價NT$1,100)。防曬乳無添加「珊瑚礁有害防曬成分」，運用物理性防曬提供肌膚防護，也通過人體皮膚刺激性測試，讓大家在今年夏日季節安心戲水同時保護海洋環境。

▲REGAL CLUB & SPA應援世界地球日，拍照打卡享NT$99購入海洋友善防曬乳體驗瓶。

「物理性防曬」溫和又安心 友善海洋環境首選

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師表示，隨著氣候變遷下豔陽高照的日子增加、加上戶外活動例如露營、路跑、海邊活動之盛行，防曬已經成為每天必備的動作，同時更提醒大家防曬做得好，絕對是皮膚健康的關鍵！防曬產品不能只看防曬係數，成份更是關鍵，選用物理性防曬商品，利用折射、散射、反射太陽光（如同鏡子）的原理來防曬，不僅能保護肌膚，也能保護地球生態與「海洋友善」。

這次世界地球日特別精選「物理性美白防曬乳SPF35」、「物理性防曬隔離乳(淡紫色)SPF30」、「物理性水光瑩潤防曬素顏乳SPF50」等3款防曬乳推出買一送一優惠，選用海洋友善配方、純物理防曬，原理是利用覆蓋在皮膚上的物質阻擋或反射光線，來阻隔紫外線，防禦肌膚同時保護海洋，守護海洋生物乾淨家園。由於成分天然、不含化學性防曬劑，可大幅減少肌膚敏感狀況，同時也具保養、校正暗黃膚色等完美保養加防護效果。而且自然美也貼心為防曬品添加了鎮靜舒緩因子，純天然精油成分，為肌膚補水保濕，降低日曬後引起的不適感，且質地清爽不油膩。防曬同時亮白保養，一瓶多用CP值超高，不分男女老少皆可用，相當值得把握優惠入手。

▲物理性美白防曬乳SPF35★★★ 30ml NT$2,350

採用物理性防曬，安全性高，不會滲透肌膚，含洋甘菊、蘆薈等多種植物成分，有效保濕及亮白防曬。



▲物理性美白防曬乳SPF30★★★(淡紫色) 30ml NT$2,400

採用物理性防曬，安全性高，不會滲透肌膚，含洋甘菊、蘆薈等多種植物成分，具良好保濕及亮白防護功效。

▲物理性水光瑩潤防曬素顏乳SPF50★★★ 30ml NT$2,580

內含超級抗氧成分-薑黃，與蓮葉、綠茶、當歸等修護成份，舒緩滋潤不刺激，物理性防曬清爽透氣，配合提亮因子更顯亮澤透白。