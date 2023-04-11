2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

▲模特兒佩戴梵克雅寶蛋面切割寶石的Perlée secret吊墜錶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

極具設計巧思的珠寶錶總令人著迷，在2023鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）錶展中，揭示錶不再只是戴在手腕上，而是一條漂亮的項鍊或手環，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、香奈兒（CHANEL）、積家（Jaeger-LeCoultre）、伯爵（PIAGET）不約而同推出精緻的項鍊錶，既是裝飾性強烈的珠寶、亦是顯露時間的實用時計；卡地亞（Cartier）則讓經典Tank坦克錶搖身一變成為華麗手環，輕撫寶石鍊帶還會轉動，增添賞玩樂趣。





▲梵克雅寶Perlée secret藍玉髓吊墜腕錶，1,000,000元。

若不是旋開寶石顯露錶盤，初見梵克雅寶Perlée secret吊墜錶就是一款可愛的圓墜項鍊，分別有金珠圍繞蛋面切割的藍玉髓、粉紅水晶與方納石款式，面盤周圍則鑲嵌一圈鑽更加耀眼，此外，還有3款各鑲嵌紅寶石、藍寶石、祖母綠的鍊墜錶，均為日常易於穿搭之作。





▲香奈兒Mademoiselle Prive獅子長項鍊錶限量20件，11,293,000元。（圖／香奈兒提供）

香奈兒、積家與伯爵則端出上千萬元的長項鍊錶，顯露時間的面盤下方都有兩道長墜飾，能隨著佩戴者的律動輕搖吸引目光。香奈兒發表限量20件的Mademoiselle Prive獅子長項鍊錶，徽章式的圓墜裝飾鑲鑽的立體獅首，流露霸氣神情，旋開顯露的面盤完全隱藏螺絲，連錶殼背部都完美，藉由按下鑽石設定時間，而整條長鍊結合金珠、刻面黑瑪瑙串及明亮式切割鑽石，無比華美。





▲積家Reverso Secret翻轉系列項鍊兩面皆美，12,100,000元。（圖／積家提供）

積家的時間秘密則藏於招牌的翻轉機制中，重新演繹1930年代Reverso翻轉系列原型腕錶的黑色絲鍊（法語為「cordonnet」，意為「細小鏈繩」），創作限量發行的Reverso Secret Necklace翻轉系列項鍊錶，以鑲鑽鍊結與拋光縞瑪瑙圓珠組成的項鍊取代過往的絲鍊，鍊墜的正面為錶盤，特別採上下顛倒的設計讓佩戴者一眼能讀取時間，翻轉後則搖身一變成為裝飾藝術風格的幾何圖案鍊墜。於1969年從巴黎高級訂製服獲得靈感推出一系列金質手鐲錶與長項鍊時計的伯爵，今年也讓傳奇之作全面回歸，推出3款Swinging Sautoir項鍊錶，包括全球唯一的18K 玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊錶、兩款項鍊錶為18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊錶與土耳其石面盤鑽石項鍊錶。

▲PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊錶。（圖／伯爵提供）

時計不僅是項鍊，亦可以珠寶手環形式亮相，愛馬仕（Hermes）1993年將著名的Collier de chien鉚釘手鍊化為Médor腕錶，輕壓3時位置按鈕即可打開4個曲面如金字塔形的錶蓋顯露時間，今年將錶徑縮小至15毫米推出3款鑽錶。卡地亞經典的Tank腕錶也讓人眼睛為之一亮，變身為配色大膽的珠寶錶，延伸出由活動圓柱體構成的錶帶，輕撫錶帶時活動自如，無論採用縞瑪瑙、綠玉髓或珊瑚製作而成，兩端各裝飾一顆凸圓形寶石，且頂部各以一枚金質飾釘和一顆倒置鑲嵌寶石定位，華麗至極。





▲愛馬仕MÉDOR mini joaillerie珠寶腕錶，2,597,000元。（圖／愛馬仕提供）





▲卡地亞Tank珠寶錶鑲嵌美鑽、珊瑚、綠玉髓與紫水晶。（圖／卡地亞提供）