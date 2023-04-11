生理期3天後肌膚吸收最快！按生理時鐘擬保養計畫美肌更速效

記者李薇／綜合報導

女孩們每個月都會經歷生理週期，在這段期間不只心情變得煩躁、身體感到疲憊外，就連膚質狀態都很不穩定，由於賀爾蒙的變化，體內的新陳代謝跟著下降，存留於肌膚上的雜質無法立即被清除，一眼望去肌膚感到暗淡粗糙、無光澤，甚至會長出痘痘影響到皮膚表面，建議可以透過護膚黃金時間，尤其是生理期後3天內，吸收力效果最佳，可以試著調配專屬保養規劃。

＃早上5：00－7：00：清爽潔淨迎接嶄新一天

早晨起床的皮膚剛剛睡飽，起床前先進行「減眼壓」運動，做輕微的拉伸，微微活動可緩解睡太久痠痛的身體。甦醒後，肌膚會開始分泌油脂，臉部容易沾到口水或枕頭棉絮，可使用berlin skin椰子、蘆薈溫柔洗面乳溫和清潔臉部，內含有機椰子油、蘆薈富含維他命E，搭配天竺葵、蒲公英、檸檬香氣，鎖住臉部保濕、清潔過多油脂，開始嶄新的一天。

＃早上8：00－中午12：00：腸胃暖身時段給肌膚喝點水

早晨到中午時段屬於大腸蠕動期，肌膚在暖身調整時段，建議可以喝杯溫熱開水，幫助腸胃蠕動好消化，若覺得嘴唇乾燥可使用清爽具維他命C的唇部保養， 塗抹LÜK BEAUTIFOOD維他命C潤唇花蜜精萃，給雙唇滿滿柑橘香氣，含有營養滋潤的沙棘果油，滾珠按摩防止乾燥脫皮，關鍵成分含有胡蘿蔔籽油、玫瑰果油可長效滋潤保濕，保持出門好氣色。

＃下午1：00－3：00：飯後水果調整肌膚油水平衡

經歷短暫的午餐時光，臉上的水分被空氣吸收，加上待在室外時間過多容易出現出油脫妝的現象，經過乾燥空氣的洗禮，小細紋與粉刺容易漸漸出現，推薦飯後吃點水果，像是奇異果、草莓、葡萄，含有維生素能平衡身體內過多油脂，同時可輕噴PALM of FERONIA薔薇水晶保濕噴霧，給肌膚與身心療癒天竺葵氣息，擁有大馬士革玫瑰豐富的維生素，維持皮膚平衡，改善不穩定膚況，添加吳茱萸與蘆薈的清爽保濕力，減緩肌膚乾燥泛紅問題，保持在外的好氣色。

＃下午4：00－7：00：正確卸妝輕鬆擺脫毛孔髒汙

下午接近晚餐時刻，接觸空氣汙染的肌膚，表面已變得油光滿面，乾燥的底妝產生浮粉、斑駁感，此時最需要卸妝清洗臉龐，記得使用一次性毛巾，或是乾淨用於臉部的專用紙巾，擦乾所有水分同時需要塗抹保濕、乳霜產品，慰勞辛苦了一整天的肌膚。使用Skean佛手柑淨嫩潔顏露，以佛手柑水取代水，擁有專利甘蔗萃取保濕成分，深層清潔毛孔髒污。

＃晚上8：00－10：00：減少藍光刺激延緩皮膚老化

傍晚時光最容易熬夜使用3C用品，長期下來造成眼睛藍光傷害，使肌膚跟著老化，可以補充幾顆天然維生素，睡前30分鐘設定手機靜音，在這最重要的魔法的時刻好好放鬆，修復白天肌膚傷害，可以選擇能鎮定放鬆的精油或塗抹面膜，給肌膚快速吸收精華成分，推薦berlin skin抹茶奇蹟活膚面膜，添加了日本有機宇治抹茶粉擁有絕佳防護力可調理肌膚，同時能淨化去除老廢角質，荷荷芭油、玫瑰果油、月見草油成分給予肌膚渴望的滋養柔嫩吸收。