韓系「眼尾眼線」只畫後半截更自然　畫法公開單眼皮、腫泡眼都適合

文／美人圈

眼線要畫多長？我適合畫哪種眼線？每個眼妝新手一定都會遇到相似的問題，其實近幾年眼線流行只畫後半截的「眼尾眼線」，不僅可以更加自然的調整及修飾眼型輪廓，還可消腫泡，內雙窄雙或單眼皮都非常適合！今天就一起看看眼尾後半截的眼尾眼線畫法&不同眼型適合的眼線怎麼畫，搞定各種眼線疑難雜症。

只畫眼尾後半截的「眼尾眼線」更自然

內雙、窄雙或腫泡眼型因為雙眼皮摺不寬，如果畫上一條完整的眼線，很容易被雙眼皮摺吃掉，反而更顯眼睛小。這種內包眼型建議眼線只畫後半截就好，從眼尾往外沿伸一點點、只畫後半段一小截的眼線既可以拉長及修飾眼型，同時也不會被雙眼皮摺吃掉，更適合內雙眼及腫泡眼，也是近幾年比較流行的韓系輕透眼線畫法。

▲近幾年比較流行的韓系輕透眼線畫法。（圖／IG@dasique_official，下同）



眼尾眼線畫法步驟

1：眼中開始描繪內眼線

內雙或是單眼皮的眼型因為眼頭夾角多，所以這類眼型建議不畫眼頭眼線，相對的可以在眼頭上些許珠光提亮，讓眼妝更加乾淨自然。眼線從眼中開始畫出內眼線，注意可以填補睫毛空隙就好，直到眼尾再往外畫，可以有修飾眼型的效果，也避免顯腫泡。

2：眼尾延伸半截式眼線

無辜減齡感「下垂眼尾眼線」畫法

接著就是重點的半截式眼尾眼線，眼線往眼尾延伸時，可以根據眼型選擇畫出微微下垂或是上揚的線條，當然也可以根據妝感決定。微微下垂的眼尾眼線可以增加無辜的氛圍感，可以順著眼型從眼尾後1/3處往下拉，接著稍微填補一下眼線下方的空隙，直到與眼褶並行，這種畫法最適合容易手抖的眼線新手。

氣勢魅惑感「上揚眼尾眼線」畫法

如果想畫出比較有氣勢的上揚眼線，可以先從上眼尾1/3處畫出微微上挑的眼線，接著在線條下方從眼瞼開始、一樣畫出上挑眼線，與上方線條形成一個三角區，最後填滿三角區空白部分，魅惑感小貓眼線就完成了。

3：下眼線往外平拉

具修飾感的眼妝上下眼線一定要平衡，且與下眼影做銜接，更可以起到自然大眼的效果。畫完眼尾眼線後，用深棕色眼影從下眼瞼中間部位往眼尾外平拉出約1mm，注意畫的範圍可以比上眼線短一截、小一點，這樣暈染起來比較不容易失手，再搭配臥蠶或下眼影讓眼妝更加自然。

4：疊加眼影霧化線條

想打造自然乾淨的氛圍感眼線，可以再使用眼影去疊加、霧化銳利的線條，增加柔和感。畫完眼線後，可以用扁刷沾取深色眼影輕輕疊加在眼線邊緣，接著用最小的眼影刷輕輕暈染，讓眼線更加柔和，而且多了眼影過渡的步驟，整個眼妝及眼線也會更深邃，有效修飾腫泡感。

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