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「看臉型畫腮紅」減齡又顯瘦　必學整容級畫法好感度爆表

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文／美人圈

腮紅不僅有顯氣色的作用，一旦位置刷對了，還有瘦臉效果呢！以下帶來「整容級腮紅畫法教學」，讓大家能根據臉型特徵挑選出最適合的腮紅畫法，更加碼帶來5款修容系腮紅推薦，加入奶茶色調的腮紅不僅臉直接小一圈，溫潤的色調更讓整個人好感度爆棚！

圓臉適合腮紅畫法：眼角斜角型腮紅

臉型特徵：額頭、下巴比例短，五官緊湊，整個臉部的線條圓潤，給人活潑、可愛的感覺，不過容易顯胖。

從蘋果肌開始，往顴骨到太陽穴位置上提，斜向上刷，大面積暈染上霧光橘色系腮紅，就能讓臉悄悄顯小一圈！

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲圓臉適合眼角斜角型腮紅。（圖／IG@lilybyred_official）

長臉適合腮紅畫法：橫向畫法

臉型特徵：臉形偏瘦，縱向比例偏長，會給人顯老的印象，需要在視覺上縮短臉形。

在眼下2公分處以水平方向由內向外掃，如此不僅會讓臉蛋看起來縮短，還能讓雙頰稍為向外膨脹一些，整個臉型五官會更平衡。

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲長臉適合橫向腮紅。（圖／IG@lock.official）

菱形臉適合腮紅畫法：修容腮紅

臉型特徵：菱形臉線條不流暢，額骨長度過長，顴骨突出，還有太陽穴、面頰凹陷等特徵。

可以選擇顏色略深的腮紅，比如玫瑰色、血紅色腮紅，找到顴骨最高點後以打圈手法做暈染，但暈染範圍不要超過黑眼珠的邊界，更能明顯的將顴骨弱化。

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲菱形臉適合修容腮紅。（圖／IG@bbia.official）

方臉適合腮紅畫法：暈染腮紅

臉型特徵：臉形短寬，線條過於硬朗，重點是削弱臉部硬朗感，柔化臉部線條。

選用橢圓頭腮紅刷，從外眼眶、太陽穴然後連接到蘋果肌的最頂點處，畫的時候採用收斂、圓潤的方法，這樣能最大程度的修飾過於明顯的稜角。畫的時候注意腮紅的重心不能超過蘋果肌最高點。

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲方臉適合暈染腮紅。（圖／IG@peripera_official）

五官扁平適合腮紅畫法：圓圈畫法

臉型特徵：五官分散、山根較低，臉部留白多，臉部線條模糊，整體不太立體。

五官小巧但平面的女生，可以挑選粉嫩色或珠光亮片的腮紅，在眼睛正下方兩公分處打圈畫圓，營造出澎潤飽滿的兩頰，給人滿滿元氣少女的活力感！

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲五官扁平適合圓圈畫法。（圖／IG@hince_official）

修容色腮紅推薦：

heme特調腮紅#04 Dawn Rose

heme家的腮紅一直都廣受網友好評！這次推出的特調腮紅，包裝延續純色腮紅的黑藍色經典視覺，同時新增特製的蓬鬆腮紅刷，真的超貼心！這款腮紅粉質細膩綿柔，如絲綢般滑順，暈染度大幅提升。其中#04 Dawn Rose是經典不敗的紅棕色調，能創造出零粉感原生紅潤感，不用擔心顯髒，是必收的入門款！

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲heme特調腮紅#04 Dawn Rose，NT$300。（圖／IG@hemecosmetics）

I'M MEME 我愛奶茶裸土腮紅盤

被評為是開架的小花腮紅！溫柔軟盟的奶茶土色系，絕對是成為小顏系女孩的必備色系。以裸米色調的杏仁奶茶色提亮臉部中央，製造出澎潤感，再用土棕色調的焦糖奶茶色修飾臉周，不用修容也可以有小臉效果，不僅調色用心，就連粉質也相當服貼細緻，疊加也不會結塊、顯乾！

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲I'M MEME 我愛奶茶裸土腮紅盤，NT$590。（圖／IG@immemetaiwan）

4U2 唯你訂製刻字腮紅#M07 SALMON BLUSH

泰國彩妝4U2推出超可愛的「唯你訂製刻字腮紅」！擁有極高顯色力，一上臉就呈現出高飽和彩度，因此上妝時建議少量多次，才不會變成猴子屁股唷！首推#M07 SALMON BLUSH，就如其名是可愛的鮭魚色調，帶點粉橘的顏色，幫助修飾原先的肌膚顏色，元氣感十足同時更顯臉小，也能當作單色眼影、瞬間消腫。

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲4U2 唯你訂製刻字腮紅#M07 SALMON BLUSH，NT$359。（圖／IG@4u2cosmetics_tw）

Fresho2 簡單愛腮紅#Honey Bunny

Fresho2「簡單愛腮紅」可愛到太犯規啦！心型包裝包裝，打開來就連腮紅也有愛心刻紋，加上特調腮紅色系，讓人忍不住想包色，嚴選礦物質地，色澤飽和易延展，添加白芒籽油、維他命E等植物萃取，讓粉質服貼肌膚，疊加也輕盈零粉感。其中#Honey Bunny是相當氣質的法式奶茶色，隱隱約約透出高雅好氣色，新手也好駕馭！

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲Fresho2 簡單愛腮紅#Honey Bunny，NT$399。（圖／IG@fresho2.com.tw）

rom&nd 勝過臉頰腮紅#N01 NUTTY NUDE

韓妞人手都好幾顆的系列腮紅，可愛的透明殼包裝讓顏色一目瞭然，粉質細緻滑順，顯色度低，新手隨便刷也不怕失手！#N01烘烤堅果 NUTTY NUDE是柔和但不強烈的土色系，橘調與土色調完美比例，無論白皮到健康膚色都能成功駕馭。

腮紅怎麼畫才顯瘦？「不同臉型適合腮紅畫法」教學，搭配修容系腮紅，減齡又瘦臉

▲rom&nd 勝過臉頰腮紅#N01 NUTTY NUDE，NT$400。（圖／IG@romandyou）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 腮紅, 臉型

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