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許孟哲、趙孟姿靠一招維持甜蜜婚姻　「隔10年圓夢」擁有心星婚戒

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記者鮑璿安／台北報導

日本婚戒品牌I-PRIMO中山店全新開幕，今（11日）邀請許孟哲與趙孟姿夫婦共同展演年度新品KOKOROBOSHI心星系列，兩人也不忘放閃分享維持甜蜜婚姻的秘訣，除了日常要有儀式感創造驚喜，最重要就是保持幼稚，讓生活不要太嚴肅。

▲I-PRIMO 。（圖／品牌提供）

▲許孟哲（左）與趙孟姿夫婦共同展演年度新品KOKOROBOSHI心星系列 。（圖／品牌提供）

回憶初次接觸品牌，許孟哲表示，10多年前曾陪著友人挑選婚戒，當時對品牌日式簡約風格留下深刻印象，更幻想有一天一定要擁有一只戒指，如今竟然美夢成真，今佩戴以星宿天蠍座赤星為靈感的新系列，一字單鑽簡約造型讓許孟哲感到非常俐落，兩只戒指更能夠相依將幻化出無限符號的意象，他說：「品牌的戒指就是讓你在日常也可以搭配，戴著對戒時就可以想到另一半。」

▲I-PRIMO 。（圖／品牌提供）

▲兩人維持甜蜜婚姻的秘訣是幼稚。（圖／品牌提供）

趙孟姿在旁也不忘放閃，她認為對戒除了設計感很重要，背後寓意也要浪漫，兩人許久未以正裝打扮出席活動，就像是又拍了一次婚紗照，許孟哲也分享，幸福婚姻的秘訣其實是幼稚，「因為生活如果太嚴肅的話，當你心煩會更緊繃，但如果回到家就放鬆，能夠更有力量去面對生活。」趙孟姿讚他非常有儀式感，就連非節日時也會備好禮物創造驚喜。為迎接中山店重裝開幕，品牌於4月11日至4月16日間至全新門店體驗並下訂婚戒商品即可獲得限量「日式注連繩」。

▲I-PRIMO 。（圖／品牌提供）

▲KOKOROBOSHI心星對戒婚戒 。（圖／品牌提供）

▲I-PRIMO 。（圖／品牌提供）

▲「日式注連繩」限量成交禮 。（圖／品牌提供）

與此同時，東方珠寶品牌Qeelin獻上全新Wulu Echo系列，構築女性無與倫比的自信力量，採用18k玫瑰金作主體材質，戒指的弧線里蘊藏無盡優雅；手鐲側面延展起伏的8字輪廓，可通過組合搭配，豐富日常細節魅力。

▲I-PRIMO 。（圖／品牌提供）

▲I-PRIMO 。（圖／品牌提供）

▲（依序）QEELIN Wulu Echo 18K 玫瑰金鑽石戒指；QEELIN Wulu Echo 18K 玫瑰金陶瓷手鐲   。（圖／品牌提供）
 

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關鍵字：

許孟哲, 趙孟姿, I-PRIMO, 婚戒

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