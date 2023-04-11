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母親節蛋糕攻略！85℃ 「百香布蕾珠寶盒」預購85折、星巴克送好友分享券

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▲▼ 母親節蛋糕。（圖／業者提供）

▲85℃帶來6款高顏值母親節主題蛋糕。（圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

母親節將至，連鎖咖啡業者搶先揭曉母親節蛋糕亮點以及優惠，85℃今年（2023）帶來6款高顏值母親節主題蛋糕，分別以珠寶盒、針線元素為主打設計，4/13至5/11於門市預購即享有85折優惠。星巴克則以清新水果為主軸推出「藍莓可可蛋糕」、「紅柚橙香蛋糕」，於5月7日前取貨再送一張飲料好友分享優惠券。

▲▼ 母親節蛋糕。（圖／業者提供）

▲「甜蜜手中線」以針線與鈕扣元素包裹酸甜的森林莓果布蕾。（圖／業者提供）

▲▼ 母親節蛋糕。（圖／業者提供）

▲珍馨花漾，預購六吋85折。（圖／業者提供）

85℃以「花漾獻禮」為主題推出6款蛋糕，最具特色的「甜蜜手中線」以針線與鈕扣元素包裹酸甜的森林莓果布蕾，「珍馨花漾」則以玫瑰花束造型搭配上鮮奶油布丁創造滑順口感。此外，也提供百香果果泥、芒果百香奶餡、北海道香草牛奶布蕾，黑櫻桃及卡士達餡蛋糕口味，分別加入玫瑰盛開以及心型珠寶盒造型，相當夢幻。4/13至5/11首發門市預購優惠，購買母親節主題款蛋糕即享有85折優惠，另外4/13至5/14以85 Cafe APP註冊會員購買任一母親節主題款蛋糕，即自動參加抽獎，獎品有iPhone 14 Pro、dyson 吹風機等大獎。

▲▼ 母親節蛋糕。（圖／業者提供）

▲星巴克母親節6吋「藍莓可可蛋糕」。（圖／業者提供）

▲▼ 母親節蛋糕。（圖／業者提供）

▲6吋紅橙柚香蛋糕。（圖／業者提供）

星巴克這次母親節首推以新鮮藍莓妝點滋味的「藍莓可可蛋糕」，及清新的「紅柚橙香蛋糕」，滑順而帶有水果芳香，搭配底部的紅烏龍茶戚風蛋糕，享有多層次口感。另也有葡萄混和香緹鮮奶油內餡的「6吋葡萄蘋果夏洛特蛋糕」，成為季節限量上市品項。至5月7日前預購可享母親節蛋糕單件9折、兩件含以上88折優惠，5月7日前取貨再送一張飲料好友分享優惠券。

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關鍵字：

母親節, 蛋糕, 星巴克, 85℃

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