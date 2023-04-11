林青霞、劉嘉玲大方出借鑽石冠冕　香港故宮卡地亞展洩名女人收藏

▲女星劉嘉玲（左起）、林青霞與賭王之女企業家何超瓊的卡地亞珠寶珍藏備受矚目。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／香港報導

歷經4年規劃，卡地亞（Cartier）與香港故宮文化博物館攜手策畫的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展今正式揭幕，展出300件自19世紀至今橫跨200年與女性緊密相扣的珠寶、鐘錶、珍寶、配件與文獻，當中包括「東方不敗」林青霞、香港女星劉嘉玲、賭王之女企業家何超瓊的珍藏，巧合的是3位都擁有卡地亞的古董冠冕，特別戴上自己的冠冕為此展覽宣傳，盡顯女王氣勢，林青霞還大方出借紅寶石鑽石等收藏，成為全場焦點。





▲香港故宮文化博物館與卡地亞合作的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展正式揭幕。（圖／卡地亞提供）

「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展共規劃為4大主題，包括「王室與貴族女性：優雅與名望」、「女性新姿：打破傳統」、「好奇尚異：跨文化靈感」、「非凡女性：璀璨新傳奇」，參觀者無不駐足於3位知名華人女性借展的珠寶櫃前，林青霞出借60歲生日所戴的1919年鑽石冠冕、1909年鑲嵌紅寶石與鑽石頭飾、美洲豹手環與紅寶石鑽石耳環、戒指；劉嘉玲的1906年天然珍珠鑽石冠冕、2012年鑽石耳環與2011年鑽石手環也在展出之列，而10歲便與卡地亞結緣的何超瓊，出借大件祖母綠鑽石作品，顯露對祖母綠與大器設計的喜愛。在同為「非凡女性：璀璨新傳奇」展區中，還有摩納哥王妃葛麗絲凱莉的訂婚鑽戒與項鍊、傳奇女星伊莉莎白泰勒曾擁有的珠寶。





▲林青霞頭戴珍藏的卡地亞1919年鑽石冠冕，是此次特展的焦點。（圖／翻攝hongkongpalacemuseum IG）





▲林青霞的卡地亞收藏豐富，包括1919年鑽石冠冕（左）與1909年鑲嵌紅寶石、鑽石頭飾。（圖／記者陳雅韻攝）





▲林青霞的卡地亞2008年美洲豹鑽石手環（左）、2015年紅寶石鑽石吊墜耳環與紅寶石鑽戒也在展出之列。（圖／記者陳雅韻攝）





▲劉嘉玲一派輕鬆裝扮，搭配自己的卡地亞1906年天然珍珠鑽石冠冕。（圖／翻攝hongkongpalacemuseum IG）





▲劉嘉玲出借卡地亞2012年鑽石耳環與2011年鑽石手環供香港故宮展出。（圖／記者陳雅韻攝）





▲企業家何超瓊10歲起便與卡地亞結緣，戴上2012年的祖母綠鑽石冠冕。（圖／翻攝hongkongpalacemuseum IG）

步入「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展，首先映入眼簾為19世紀王室與貴族女性所戴的卡地亞珠寶，各式華麗冠冕、羽毛頭飾多是家族傳承或結婚禮物；邁入第二主題「女性新姿：打破傳統」，女性自我意識抬頭，在服裝、珠寶的選擇上彰顯獨立自主的全新可能性，卡地亞首位女性創意總監貞杜桑便是代表人物，她不僅將美洲豹形象發揚光大，也在世界大戰時期藉由自由鳥胸針表達反對納粹、爭取和平的信念。





▲摩納哥葛麗絲凱莉王妃1956年的訂婚戒指於特展亮相。





▲卡地亞橄欖枝圖案冠冕是瑪麗波拿巴公主1907年結婚時的嫁妝。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲美國名媛芭芭拉赫頓1933年的結婚禮物為卡地亞集結27顆頂級翡翠珠鍊。





▲溫莎公爵夫人收藏的第二件美洲豹作品，1949年的美洲豹蹲在藍寶石球上。





▲1944年的卡地亞自由鳥胸針展現貞杜桑對自由與和平的渴望。

特展中「好奇尚異：跨文化靈感」也相當吸睛，卡地亞展出深受中國、日本、俄羅斯、印度與埃及文化啟發的作品，當中一件1928年呈現庭院仕女圖的中國風化妝盒，靈感即源自路易卡地亞收藏的清康熙五彩瓷盤，內有一面鏡子與唇膏盒、2個帶蓋粉盒，著實精巧，也讓人見識品牌創作的深度與廣度，藉由此展覽促進東、西方文化交流，自4月14日至8月14日開放大眾購票參觀。





▲1928年中國風格的卡地亞化妝盒，仿自路易卡地亞收藏的清康熙五彩瓷盤。

▲香港故宮文化博物館與卡地亞合作的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展展至8月14日。（影／記者陳雅韻攝）

不僅卡地亞致力保存古董作品發揚品牌精神，同屬歷峰（Richemont）集團的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也積極從世界各地蒐羅經典之作再重新整理修復，有別於以品牌珍藏為主的Patrimonial傳承系列，僅供世界巡迴展出彰顯歷史沿革，梵克雅寶於2007年開始規劃可銷售的Heritage典藏系列，作品橫跨1920至1990年代，經由嚴謹鑑定、清潔與修復賦予第二生命，讓當代藏家有機會珍藏古董作品。

▲梵克雅寶創作於1969年的藍寶石鑽石項鍊。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶1964年可轉換式項鍊。





▲梵克雅寶創作於1989年的Dance胸針姿態靈動。

