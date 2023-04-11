fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧機場穿搭全是平價單品！　臉頰愛心甜翻、親民作風更圈粉了

>

記者王則絲／台北報導

韓女星韓韶禧11日從仁川機場出境出發前往美國洛杉磯參加活動，在機場被捕捉到一派休閒的裝扮，她身穿黑白條紋上衣搭配黃色手袋，一查發現皆是來自平價品牌，少了濃妝和大牌的精品的加持，韓韶禧依然是貌美如仙，臉頰愛心與回眸燦笑都甜翻，親民的造型與親民的舉動都讓粉絲們更加喜歡她了。

▲韓韶禧 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲韓韶禧最新機場造型示範親民穿搭。（圖／翻攝自IG）

韓韶禧在演藝圈當中是相當做自己、非常有個人特色的女星，常給人一種冰山冷豔美女的氣息，看起來不是很好親近，但是自從上回韓韶禧Po出自己的酒醉照後，私下與常人無異、偶爾呆萌、可愛的模樣讓她更加圈粉無數。

▲韓韶禧 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲韓韶禧11日現身仁川機場。（圖／翻攝自IG）

韓韶禧11日現身仁川機場準備出境，一身輕便裝扮看來很休閒愜意，且經過搜尋發現，韓韶禧的機場行頭還特別親民，像是身上的黑白條紋針織衫，便是來自她代言的平價服飾GIORDANO，身上的黃色手袋則是小資女孩們的心頭好CHARLES & KEITH（簡稱小CK），今年春夏季所推出的「Petra微笑肩背包」，而且這並不是她第一次背上，由此可見這是她近期的愛包，腳下踩著及膝的黑色軍靴，則保有她酷酷的個人風格；如此親民的機場造型在韓星身上實屬少見，讓粉絲們不由的更加喜歡韓韶禧。

▲韓韶禧 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲韓韶禧 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲韓韶禧身上搭配來自平價品牌。（圖／翻攝自微博）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

韓韶禧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯

超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯

選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半

選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半

憑直覺選出「最舒服的顏色」，秒測你的情商是高還是低？

憑直覺選出「最舒服的顏色」，秒測你的情商是高還是低？

【2023亮白推薦】連悶3年下半臉缺氧危肌　「氧氣亮白雙天后」14天亮白有感 安格斯12星座一周運勢4／10-4／16　牡羊十分Drama、單身狗射手有福了 營養師教你「6招」檢視肌肉量，小心「肌少症」提前報到 男人心中默默說NO的「地雷女」TOP 5　愛碎碎念、黏TT是大忌 星巴克薄荷綠玻璃「三角杯」質感爆棚　網友一致點評「本人比照片好看」 營養師揭「日本長壽村」養生秘訣！5種食物讓你越吃越健康 經期狂長痘？皮膚科醫師教「改善生理痘4秘訣」搭配飲食更有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面