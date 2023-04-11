韓韶禧機場穿搭全是平價單品！　臉頰愛心甜翻、親民作風更圈粉了

記者王則絲／台北報導

韓女星韓韶禧11日從仁川機場出境出發前往美國洛杉磯參加活動，在機場被捕捉到一派休閒的裝扮，她身穿黑白條紋上衣搭配黃色手袋，一查發現皆是來自平價品牌，少了濃妝和大牌的精品的加持，韓韶禧依然是貌美如仙，臉頰愛心與回眸燦笑都甜翻，親民的造型與親民的舉動都讓粉絲們更加喜歡她了。

▲韓韶禧最新機場造型示範親民穿搭。（圖／翻攝自IG）



韓韶禧在演藝圈當中是相當做自己、非常有個人特色的女星，常給人一種冰山冷豔美女的氣息，看起來不是很好親近，但是自從上回韓韶禧Po出自己的酒醉照後，私下與常人無異、偶爾呆萌、可愛的模樣讓她更加圈粉無數。

▲韓韶禧11日現身仁川機場。（圖／翻攝自IG）



韓韶禧11日現身仁川機場準備出境，一身輕便裝扮看來很休閒愜意，且經過搜尋發現，韓韶禧的機場行頭還特別親民，像是身上的黑白條紋針織衫，便是來自她代言的平價服飾GIORDANO，身上的黃色手袋則是小資女孩們的心頭好CHARLES & KEITH（簡稱小CK），今年春夏季所推出的「Petra微笑肩背包」，而且這並不是她第一次背上，由此可見這是她近期的愛包，腳下踩著及膝的黑色軍靴，則保有她酷酷的個人風格；如此親民的機場造型在韓星身上實屬少見，讓粉絲們不由的更加喜歡韓韶禧。

▲韓韶禧身上搭配來自平價品牌。（圖／翻攝自微博）