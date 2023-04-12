試・開箱／嗅覺記憶最長久！把「法式幸福」噴上身　全球限量5000瓶超珍貴

記者李薇／台北報導

脫罩之後，氣味成為很多人都會在意的關鍵，好味道有助於人緣發展，可以說是造型中不可或缺的精緻細節，更有研究發現，「嗅覺所產生的第一印象，是大腦可以保存最久的記憶」，可見氣味非常重要，以下就盤點兩款很有記憶點的香氣，讓人聞過就難忘，一秒出眾。

＃嬌蘭 幸福永駐鈴蘭淡香水－縷銀精瓷蜂印瓶，125ml（正裝）＋20ml（隨身瓶），售價28000元

鈴蘭在法國是「擁有幸福」的象徵，甚至被譯為「女人的眼淚」，每年5月是它生機昂然的綻放之時，雖然美麗，但香氣卻很難被精萃出來，難以捕捉，直到1908年，雅各・嬌蘭（Jacques Guerlain）靈機一動，採用全新配方，才終於能掌握鈴蘭輕盈淡雅的全貌。

而這獨家配方當然也歸屬嬌蘭所有，經過不斷調整、科技淬煉的進步，終於誕生出鈴蘭淡香水，也從2016年開始，一直是蜂印瓶經典之作，每年更會與各界攜手，推出藝術品等級的新設計，今年當然也不例外，繼2月的粉櫻淡香水之後，再次與高級訂製服御用Vermont工坊合作，運用手工刺繡，編織出翠綠薄紗的鈴蘭枝葉，搭配閃耀水晶模擬凝聚在葉子上的露珠，美不勝收。

除了頂級工坊的加入，這次也特別與陶藝師卡倫・斯瓦米（Karen Swami）聯手，每一片花瓣都是由「文化遺產等級」的工匠親手捏製而成，從建模、鑄造、上釉、燒製和修飾，每一步都必須精準、專業，才能成就出一朵朵可愛玲瓏的鈴蘭小裙襬。全球限量5000瓶，台灣在線上旗艦店獨家販售。

＃sisley 夢之境香水 d’Eliya伊莉亞，100ml、售價4900元

日復一日的工作，總是讓人脫離不了煩悶情緒，在私人放鬆的Me Time，來一段暢快活力的香氛之旅！sisley將創辦人多納諾（Isabelle d’Ornano）豐富的人生經驗，透過各種香材，製造出富有層次的香氛之旅，共推出6支的香氣裡，其中，d’Eliya伊莉亞代表熱帶雨林的魔幻場景，讓人宛如乘坐在夢幻的香氛列車，來一趟華麗繽紛的旅程。

d’Eliya伊莉亞香氣綻放熱情的異國花香調，晚香玉、紫羅蘭以及土耳其玫瑰完美譜出清甜浪漫的詩情畫意，奔放優雅的柔美氣息層層堆疊，尾韻透過雪松、廣藿香、香葵為這性感的氣味增添力量與深度，是一支讓人聞過就會瞬間戀愛的香調。