「絲襪套頭」竟是走在時尚尖端？Maison Margiela「透紗面具」令人莞爾

記者王則絲／台北報導

時尚圈中多麼獵奇的設計都有，相信大家也見怪不怪了，不過法國品牌Maison Margiela所推出的一款「透紗面具」，還真的讓不少人忍不住噗嗤一笑，透視的薄紗面料矇於面前，彷彿看到了搞笑節目逞罰「絲襪套頭」的影子。

▲Maison Margiela推出一款「透紗面具」。（圖／翻攝自IG）



繼3年前疫情爆發後，口罩成為全球人類的生活必需品，「口罩時尚」則成了服裝產業的新趨勢，漸漸的人們回歸正常生活，但「遮面」的潮流仍然持續發酵，像是半遮面的巴拉克拉法帽，有小偷帽的可愛暱稱，各家品牌都爭相推出；肯爺（Ye）、金卡戴珊（Kim Kardashian）熱愛的「黑衣人」造型，也蔚為話題，不過肯爺可說是遮面時尚的始祖，早在疫情前，他就曾戴上水晶面具登上演唱會舞台，當時他戴的面具正式由Maison Margiela製作。

▲金卡戴珊、肯爺的面具造型。（圖／翻攝自IG）



Maison Margiela的面具是品牌歷史上代表性的單品，不過以往多以堅硬材質、全面覆蓋為主，並注入華麗元素，不過這回Maison Margiela推出的「透紗面具」，與其說是面具、更像是面紗，變得更加輕量化與日常化，不過其實也沒有變得更好駕馭，運用於造型搭配上依然很具挑戰性，緊貼臉部的透視材質，讓不少網友們聯想到「絲襪套頭」，搞笑模樣瞬間浮現腦中，令人疑惑，難道「絲襪套頭」其實是走在時尚的尖端嗎？

▲Maison Margiela的透紗面具系列。（圖／翻攝自IG）