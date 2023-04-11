醍醐灌頂！盤點楊冪「清醒語錄」，教你跳過情緒不內耗自己

▲楊冪不只是人間清醒，據傳身家超過60億。（圖／翻攝自小紅書/楊冪，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人之所以感情用事，是因為有情緒，我們總被情緒左右，擾亂了的心態，大陸女星楊冪之所以被稱為「人間清醒」，是因為她即便遇到了挫折，也不會內耗自己，跳過情緒化，跌到了爬起再往前走，盤點她曾說過的語錄，給你一點向前的力量。

#相信每個人都會遇到一些不好的事情、負面的情緒，這些東西不能成為你生活中的重要部分，你不是為這些言論而活的，你要知道自己在做什麼，如果別人批評你的東西是對的，低頭認錯和改正錯誤並不丟人，誰生下來的時候也不知道要經歷那麼多事啊，這是一個闖關過程，我願意嘗試和接納所有的可能性。

#因為已經發生了，難過嗎？那難過是為什麼難過？你在裡面做錯什麼事情？你的責任是什麼？你哪裡做錯了？能改嗎？能改！'下次能做好，不會再這樣了，兩天可以好嗎？然後兩天就讓它過去。

# 很多人說自己是人間清醒，但未必真的清醒，清醒的人都是努力活著的人，其實我對於批評或者是讚美，都沒有過多的感受，別人是不是真心，或是別人是不是場面話，跟我沒有關係，我不管你分析的好聽還是不好聽，我不接受所有人對我的解析。

#有一句話對我來說很重要，就是「極度的坦誠就是無堅不摧」，因為我很坦誠，所以很多東西擊不垮我，我坦誠的面對自己的所有的慾望也好、失敗也好，或是我的優點也好。

#腳底下有陰影，只是因為你在面對著太陽，你在看著太陽，所以就不要管你身後的那些影子。

#你真的覺得別人會關心你嗎？你跟別人講那件事情的時候，你覺得多少人能感同身受，所以為什麼要去把自己的遭遇和別人說一下，可能別人關心的那一刻應該是真的，但是沒有必要，你有這個闡述的過程，不如睡一覺去歇一會兒。