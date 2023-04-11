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施柏宇自曝最愛簡單香氣，女生「頭髮香香的」就很迷人

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▲▼施柏宇自曝最愛簡單香氣。（圖／品牌提供）

▲施柏宇近來人氣高，參與不少時尚美妝活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人氣演員施柏宇今（4／11）以一身白色帥氣裝扮，現身法國嬌蘭「L'Art & La Matière藝術沙龍香氛藝廊」期間限定店，大方分享自己的用香哲學，私下的他喜歡自然香調，也透露女生就算不噴香水也沒關係，頭髮散發淡淡髮香就很吸引他。

施柏宇分享自己會隨著當天心情挑選香水，最喜歡的就是靜日沉思淡香精，因為聞起來的感覺很Chill，它的香調有著白麝香加上橙花，味道很舒服、柔軟是一種很自然的味道。

▲▼施柏宇自曝最愛簡單香氣。（圖／品牌提供）

法國嬌蘭藝術沙龍藝廊進駐台北SOGO復興店。

他忍不住驚嘆，原來香水不只是創造風格，更重要的是香水的靈魂：「每一支香水都有自己的故事，故事豐富度超乎想像，有的靈感源自一幅畫、有的源自一本小說、有的源自雕塑品，從創作靈感、香氣到瓶身設計，每支香水都是一支藝術作品，就像戲劇擁有不同的情緒、張力、能量，透過不同的角色創造作品的深度。」

▲▼施柏宇自曝最愛簡單香氣。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 靜日沉思淡香精。

他自曝第一次噴香水是高中升大學的時候，因為那時急著長大想要裝大人噴香水，會挑比較重的古龍水，而現在的他則是偏愛簡單清新的味道，若出門時只有自己一個人，噴香水會很做作，噴在空氣中再旋轉一圈，就是專屬的儀式感。

被問及會幫女性朋友挑選香水嗎？他笑回：「女生比我更了解香氛，讓它們自己挑選自己喜歡的就好，也順帶透露自己喜歡女生身上的自然香氣，即便沒噴香水也沒關係，但是頭髮香香的就很加分。」

▲▼施柏宇自曝最愛簡單香氣。（圖／品牌提供）

▲期間限定的精緻禮盒包裝。

法國嬌蘭「藝術沙龍香氛藝廊」期間限定精品店，為期至2023年8月31日，共推出21款香氛、 4款私密時光香氛、4款芳香潔手露及潤膚乳，以及多款香氛蠟燭及室內擴香，並提供法式禮盒包裝及客製化瓶身服務，是香氛控不能錯過的香氛盛典。

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關鍵字：

施柏宇, 嬌蘭, 香氛

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