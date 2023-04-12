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中年發福、減肥難是因代謝下降？營養師揭3點「真正原因」

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▲▼營養師曝中年發福的3個真正原因。（圖／達志示意圖）

▲營養師曝中年容易發胖、減肥難的真正主因。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／台北報導　

你是否也有「年紀越大越難瘦」的感觸？年輕時隨便少吃幾餐就瘦了，但到了30、40歲，怎麼努力少吃，肥肉依舊甩不掉，減肥變得好難！許多人會認為是因為基礎代謝降低，或是女性雌激素分泌下降的緣故，但營養師谷傳玲表示其實都不是，她就分享中年容易發胖、難減肥的3個真正原因，快來看看你中了幾個。

首先谷傳玲指出，研究發現20～60歲之間的基礎代謝率，基本上是穩定不變的，而且雌激素分泌的下降，就算是停經之後斷崖式下降，對體重的影響也很小，所以中年難減肥並不是因為這2個原因，真正的原因是以下3點。

▲▼營養師曝中年發福的3個真正原因。（圖／達志示意圖）

＃壓力大

應該不少人都聽過「壓力肥」一詞，而壓力肥是真的存在的，如果壓力一直都很大，體內的皮質醇分泌就會升高，這種賀爾蒙會增加脂肪的堆積。另外，壓力大還容易讓人出現情緒性暴食，壓力越大，暴飲暴食的機率也就越大，也就更容易發胖了。

＃活動量減少

大多數人20多歲的時候，經常有聚會有活動，常逛街、郊遊、爬山等，活動量不少，可是進入中年，許多人有了房貸、有了小孩，總是忙著加班、還貸款、照顧小孩，常常一天下來身心疲憊不堪，一有時間就只想躺著放空、追劇滑手機，活動量大幅下降。

研究數據也證實了這點，美國一項2020年的統計顯示，無論男女，隨著年齡的增長，活動量達標的比例都在降低，像是女性18～34歲時，有28.5%的人活動量達標；35～39歲就只有22.7%的人達標；50～64歲時，達標比例更降到了17.6%，也就是說隨著年齡的增加，大家都越來越懶得動了。

▲▼營養師曝中年發福的3個真正原因。（圖／達志示意圖）

＃睡得少

人到中年，入睡困難的情況越來越多，而一旦睡眠不好，就會直接影響瘦體素的分泌，使得白天容易食慾大增。有一項7萬人參與的研究顯示，睡眠時間小於5個小時的人，比起睡眠時間大於7個小時的人，體重增加的更多，也就是說，睡得越少，越容易胖。

▲▼營養師曝中年發福的3個真正原因。（圖／達志示意圖）

谷傳玲最後總結，中年人減肥和年輕人減肥其實沒有什麼不同，核心還是要管住嘴、邁開腿，還要睡好覺、放寬心。

她也分享幫助減肥的飲食秘訣，建議每餐的蔬菜吃到2個拳頭大小，蛋白質1個拳頭，主食份量1個拳頭，而且主食一定要粗細糧搭配，這樣有利於控制血糖，血糖就不會飆升又驟降，引發飢不擇食和暴飲暴食的情況。如果餐點比較油的話，建議可用開水涮一下再吃。兩餐之間，餓了就吃點小東西，不餓就不要吃，保證整天下來，飢餓感不怎麼明顯就可以了。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 發胖, 發福, 中年肥, 原因, 營養師

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