fb ig video ETtoday search mobile

Jimin西裝裡沒穿留位子給Tiffany　「貓女」敞胸迎戰

>

▲▼ Tiffany新廣告 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany 由品牌代言人BTS成員Jimin演繹Tiffany HardWear系列。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.中性風格的Tiffany T與HardWear系列深受時尚潮人追捧，形象廣告的代言人當然不能馬虎，邀請南韓天團BTS成員Jimin（朴智旻）、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）演繹最新廣告，3人均以極簡的黑白服裝入鏡襯托珠寶，在IG粉絲數遠不及Jimin超過4900萬人、蓋兒加朵1億人追蹤的柔伊克拉維茲，大方以敞胸裝上陣展現自信風采。

▲▼ Tiffany新廣告 。（圖／公關照）

▲Jimin佩戴Tiffany T系列玫瑰金鑲鑽戒指與手環展現型男風格。

▲▼ Tiffany新廣告 。（圖／公關照）

▲Tiffany品牌代言人蓋兒加朵以俐落造型搭配Tiffany T系列珠寶。

▲▼ Tiffany新廣告 。（圖／公關照）

▲蓋兒加朵疊戴多個Tiffany T系列手環。

在Tiffany最新This is Tiffany形象廣告中，Jimin分別換上黑、白西裝，裡面什麼都沒穿，把位置留給結合力與美設計的Tiffany珠寶；蓋兒加朵造型更簡潔，將頭髮往後梳乾淨，身穿黑裝疊搭Tiffany T系列珠寶就美極了；柔伊克拉維茲則勇於挑戰性感造型，一套是兩截式展露緊實腰線的黑裝，另一套則為白色深V襯衫，皆配上Tiffany HardWear系列鍊結設計珠寶彰顯氣勢。

▲▼ Tiffany新廣告 。（圖／公關照）

▲柔伊克拉維茲小露性感演繹Tiffany HardWear系列珠寶。

▲▼ Tiffany新廣告 。（圖／公關照）

▲柔伊克拉維茲穿深V白襯衫配上中性風格的Tiffany HardWear系列珠寶。

34歲的柔伊克拉維茲雖然個頭嬌小，僅157公分，但她勤於健身擁有完美曲線，駕馭起華服精品毫不費力，她除了擔任Tiffany代言人，也是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）品牌大使，是近期主打的Aqua Terra Shades系列廣告主角，日前才與周冬雨和艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）一同出席倫敦舉辦的上市活動，是時尚圈的新寵兒。

▲▼歐米茄形象照 。（圖／公關照）

▲柔伊克拉維茲同時擔任歐米茄品牌大使。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼歐米茄形象照 。（圖／公關照）

▲柔伊克拉維茲日前到倫敦參加歐米茄Aqua Terra Shades系列上市活動。

►林青霞、劉嘉玲大方出借鑽石冠冕　香港故宮卡地亞展洩名女人收藏

►安海瑟薇東京露美腿力壓日本女星　米倉涼子穿白球鞋敗陣

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, BTS, Jimin, 神力女超人, 蓋兒加朵, 歐米茄, 柔伊克拉維茲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

紅蘋果躍上錶面上轉呀轉　蕭邦紐約特別版超可愛

紅蘋果躍上錶面上轉呀轉　蕭邦紐約特別版超可愛

山下智久臀肌不是練假的　東京奢華飯店練跑慶生

山下智久臀肌不是練假的　東京奢華飯店練跑慶生

2023新錶／計時碼錶大突破　高振頻動力儲存最長、轉錶圈計時登場 凱特王妃電光藍舊衣照樣美　戴5,000元耳環秒殺完售 周杰倫俏皮眨眼扮製錶師　粉絲替他喊話帝舵表「加薪」 安海瑟薇東京露美腿力壓日本女星　米倉涼子穿白球鞋敗陣 春夏5000元有找時尚錶出列　BABY-G甜美系、Swatch小花錶贏芳心 2023新錶／勞力士領軍藍綠色竄出頭　江詩丹頓熱門鮭魚錶盤回歸 修杰楷耳際閃爆　中性鑽飾添型男魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面