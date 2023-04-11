Jimin西裝裡沒穿留位子給Tiffany　「貓女」敞胸迎戰

▲Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany 由品牌代言人BTS成員Jimin演繹Tiffany HardWear系列。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.中性風格的Tiffany T與HardWear系列深受時尚潮人追捧，形象廣告的代言人當然不能馬虎，邀請南韓天團BTS成員Jimin（朴智旻）、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）演繹最新廣告，3人均以極簡的黑白服裝入鏡襯托珠寶，在IG粉絲數遠不及Jimin超過4900萬人、蓋兒加朵1億人追蹤的柔伊克拉維茲，大方以敞胸裝上陣展現自信風采。





▲Jimin佩戴Tiffany T系列玫瑰金鑲鑽戒指與手環展現型男風格。





▲Tiffany品牌代言人蓋兒加朵以俐落造型搭配Tiffany T系列珠寶。





▲蓋兒加朵疊戴多個Tiffany T系列手環。

在Tiffany最新This is Tiffany形象廣告中，Jimin分別換上黑、白西裝，裡面什麼都沒穿，把位置留給結合力與美設計的Tiffany珠寶；蓋兒加朵造型更簡潔，將頭髮往後梳乾淨，身穿黑裝疊搭Tiffany T系列珠寶就美極了；柔伊克拉維茲則勇於挑戰性感造型，一套是兩截式展露緊實腰線的黑裝，另一套則為白色深V襯衫，皆配上Tiffany HardWear系列鍊結設計珠寶彰顯氣勢。





▲柔伊克拉維茲小露性感演繹Tiffany HardWear系列珠寶。





▲柔伊克拉維茲穿深V白襯衫配上中性風格的Tiffany HardWear系列珠寶。

34歲的柔伊克拉維茲雖然個頭嬌小，僅157公分，但她勤於健身擁有完美曲線，駕馭起華服精品毫不費力，她除了擔任Tiffany代言人，也是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）品牌大使，是近期主打的Aqua Terra Shades系列廣告主角，日前才與周冬雨和艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）一同出席倫敦舉辦的上市活動，是時尚圈的新寵兒。







▲柔伊克拉維茲同時擔任歐米茄品牌大使。（圖／歐米茄提供，以下同）





▲柔伊克拉維茲日前到倫敦參加歐米茄Aqua Terra Shades系列上市活動。