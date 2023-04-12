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日劇《重啟人生》9條必讀金句：不覺得過了30歲後時間過得特別快嗎？

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▲重啟人生。（圖／翻攝劇照）

▲日劇《重啟人生》金句回顧。（圖／翻攝自劇照）

編輯／JJ

今年（2023年）播出的日劇《重啟人生》，由女星安藤櫻主演、搞笑藝人出身的笨蛋節奏擔任編劇，平淡的閒聊對白，卻讓不少劇迷看到眼框泛淚，劇情描述主角近藤麻美（安藤櫻飾）在一次車禍意外死亡後，擁有了重生的機會，並要藉由「積陰德」來爭取投胎成人類的機會，在經歷多輪的人生當中，發生了非常多笑點與感動，帶領觀眾從主角的視角體驗心境轉折，越貼近日常便越使人產生共鳴，讓本劇成為上半年意外的黑馬，以下就來看看本劇的經典台詞有哪些？

▲重啟人生。（圖／翻攝劇照）

＃「為了下輩子不成為瓜地馬拉的大食蟻獸，我要從小積陰德，就從破壞同學爸爸的婚外情開始吧，nice～」

＃「認為投胎成人最好，說到底只是人類的價值觀。」

＃「總覺得死了之後馬上就投胎去下一世，開始新的人生，不覺得太快了嗎？明明剛剛才去世，都沒時間品味一下死亡的餘韻。」

▲重啟人生。（圖／翻攝劇照）

＃「現在還勉強算是只要哭就會被原諒的年紀，但這招以後會越來越不管用，是時候要慢慢學著忍耐了。」

＃「你們覺不覺得，過了30歲之後時間過得特別快，是因為一年的相對長度會漸漸變短，比如說三歲的時候，一年就是人生的三分之一，可到了30歲，一年就只有人生的三十分之一了，於是隨著一年的相對長度慢慢變短。」

＃「這些與往常一樣的無聊閒談，不知為何吹散了我的滿身疲憊。」

▲重啟人生。（圖／翻攝劇照）

＃「今天明明上班了，卻感覺像是昨天的事。」

＃「我們難道沒有什麼超級廢柴的同學嗎？再聊真里的話，我感覺自己會被自卑感擊垮，所以想聽一些廢柴的故事振奮一下精神。」

＃「不要努力啦，滋養我一下吧！」

▲重啟人生。（圖／翻攝劇照）

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關鍵字：

重啟人生, 金句, 日劇

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