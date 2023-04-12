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孫盛希約會喜歡「小心機唇彩」！高爾宣自曝臭直男，只看得懂1色

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▲▼ 孫盛希約會喜歡用「小心機唇彩」 。（圖／品牌提供）

▲孫盛希、高爾宣和林奕嵐出席活動分享各自的「唇彩時尚」看法。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

一推出就在全球大受歡迎並熱賣的Dior癮誘唇膏，即將推出全新色選和時尚外殼，上市活動更請來創作才女孫盛希、音樂才子高爾宣和新生代女星林奕嵐到場分享各自推薦的「唇彩時尚」，孫盛希透露自己約會時喜歡用有點小心機的唇彩，而高爾宣則自曝是「臭直男」，只看得懂一種唇色。

▲▼ 孫盛希約會喜歡用「小心機唇彩」 。（圖／品牌提供）

孫盛希穿著優雅白襯衫搭配黑色紗裙，優雅現身「Dior閃耀釉光派對」，談到自己的「唇妝時尚」，她分享平時會依據當天要出席的活動場合、要去的地方來挑選唇彩色彩和質地。如果是日常的話，因為她私下比較不化眼妝，所以會挑選比較能襯托膚色又能帶出好氣色的唇彩，整體會是比較淡的顏色，有時候還會稍微用桃紅色系疊擦在唇中；若是工作、表演時的彩妝，她就會看當天的服裝和眼妝來搭配，挑選橘一點的或是粉一點、濃一點的顏色。

被問到推薦的約會唇色，她笑說自己喜歡用有一點點小心機的顏色，「約會的時候，不喜歡太有心機，太有攻擊性男生也會害怕，會想要把自己最自然的一面拿出來」，所以她會推薦像是她當天唇上擦的玫瑰粉棕色調#652山茶玫瑰，能修飾膚色又帶出好氣色，而且帶有點光澤，「男生看了應該也會滿喜歡的」。

▲▼孫盛希約會喜歡用「小心機唇彩」 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

而因演出《她和她的她》有著「小許瑋寗」之稱的混血女星林奕嵐則透露自己喜歡偏自然色系的唇彩，像是她當天唇上的#463蜜桃玫粉，裸色調中帶點粉色，自然又有氣色的顏色也是她平常外出包裡會帶的唇彩色彩。她也分享自己的護唇秘訣，她很喜歡擦護唇膏，出門一定會帶著護唇膏隨時擦，晚上睡前會用護唇產品厚敷，甚至笑說「如果沒有厚敷的話會睡不著！」

▲▼ 孫盛希約會喜歡用「小心機唇彩」 。（圖／品牌提供）

穿著一身灰色西裝套裝搭配白襯衫帥氣出席的高爾宣被問到女生的唇色，笑說「我是臭直男，很多顏色其實都看不太懂，只看得懂就是比較裸色系的，那些比較紅的（顏色）都分不清！」他也推薦女生可以使用裸色調唇彩，對男生來說比較自然，不會太重，像是這次的新色「#521奶油裸粉」，溫柔的奶油色調看起來很自然清新，是比較吸引他的唇色。

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