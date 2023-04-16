fb ig video ETtoday search mobile

5款絕美日常小物兼具設計與環保　廢棄漁網變身超萌「拯救海龜香皂盒」

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

在設計日新月異的時代，簡單的美感呈現已不再是最吸睛的亮點，具有特色及實用性高的設計小物才能吸引目光，尤其在永續議題興盛的現今，「環保概念」更為重要，以下整理出5種三者兼具的設計小物，送禮自用兩相宜，皆都有獲獎2023年Pinkoi Design Awards，是值得認識的優質設計品牌。

＃墨墨頭 防潑水 ! 情緒分裂大包子 + 小包子 x 經典標配組

成立於2013年的墨墨頭，主打將插畫和布包設計結合起來的品牌，堅持以獨立設計並注重環保，使用檢驗合格的材料、友善動物與環境的素皮革，而這款「情緒分裂大包子 + 小包子 」，不僅兼備美感與品質，一包兩用實用性超高。

▲絕美日常小物兼具環保。（圖／Pinkoi）

▲墨墨頭｜情緒分裂大包子 + 小包子 x 經典標配組，NT$2,309。（圖／Pinkoi，下同）

＃Cinematic Forest 金色獅子造型木製掛鐘

以木頭結合手工雕刻的日本時鐘設計品牌「Cinematic Forest」，擅長以動物圖案為底，通過切割和雕刻木材製作的木製時鐘，用木頭呈現生動的模樣，講究的細節設計非常精美，讓人眼前一亮，最重要的是，輕盈的材質方便好裝飾。

▲絕美日常小物兼具環保。（圖／Pinkoi）

▲Cinematic Forest｜金色獅子造型木製掛鐘，NT$4,159 。

＃QUALY 拯救海龜-香皂盤

來自泰國的「QUALY」，不僅注重環境永續和循環經濟價值，產品的設計多以動物、環境為主，藉此提醒大自然的美好，其中這款「拯救海龜香皂盤」，由回收漁網再製而成，更設有自行排水設計，富有創意及趣味元素，可愛又環保。

▲絕美日常小物兼具環保。（圖／Pinkoi）

▲QUALY｜拯救海龜－香皂盤，NT$350。

＃軟水泥生活實驗室 軟水泥杯墊

擅長製造衝突美學的生活用品，軟水泥生活實驗室使用獨家研發「軟水泥材質（CELEMENT）」，顛覆視覺與觸覺的既定印象，帶出滿滿的驚喜，每個杯墊擁有獨一無二、與眾不同的圖騰，跳脫日常配角感，打造獨特的生活風格。

▲絕美日常小物兼具環保。（圖／Pinkoi）

▲軟水泥生活實驗室｜軟水泥杯墊，NT$323。

＃GINZA ARTWORKS tokyo 美濃燒茶杯

作品上的圖樣來自江戶時代的庶民之手，日本江戶時代文化的設計品牌「GINZA ARTWORKS tokyo」，以默默無名歷經百年的圖畫，重新帶大家認識這個時代的故事，這款美濃燒茶杯，在傳統的色彩美學下，為現代感的造型增添深沉韻味。

▲絕美日常小物兼具環保。（圖／Pinkoi）

▲GINZA ARTWORKS tokyo｜美濃燒茶杯，NT$4,159。

►換季出遊穿搭不用太複雜！5間綠色時尚品牌拉高質感，上班也能穿

►法國麥當勞「質感環保包裝」美翻　藏「防盜細節」想要也不能帶走

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

日常小物, 設計小物, 環保設計

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

孫芸芸同框68歲媽媽像姊妹！逆齡神基因釣出蕭亞軒喊：嫉妒

孫芸芸同框68歲媽媽像姊妹！逆齡神基因釣出蕭亞軒喊：嫉妒

好準！第一眼挑出「最喜歡的顏色」，秒測你的戀愛性格

好準！第一眼挑出「最喜歡的顏色」，秒測你的戀愛性格

超準！你平時拿手機的姿勢是哪一種？秒測你的「隱藏性格」 測過都說準！《後宮甄嬛傳》角色小測驗　看你是華妃還是眉姊姊 超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯 用量太少等於白塗！皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵 選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半 55歲伊能靜遭酸「手藏不住年紀」，她親回：不對別人指點是內在修養 愛上會很累的三大星座！TOP 1每秒想法都在變　像抓不住的風

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面