5款絕美日常小物兼具設計與環保　廢棄漁網變身超萌「拯救海龜香皂盒」

實習記者黃麗頻／綜合報導

在設計日新月異的時代，簡單的美感呈現已不再是最吸睛的亮點，具有特色及實用性高的設計小物才能吸引目光，尤其在永續議題興盛的現今，「環保概念」更為重要，以下整理出5種三者兼具的設計小物，送禮自用兩相宜，皆都有獲獎2023年Pinkoi Design Awards，是值得認識的優質設計品牌。

＃墨墨頭 防潑水 ! 情緒分裂大包子 + 小包子 x 經典標配組

成立於2013年的墨墨頭，主打將插畫和布包設計結合起來的品牌，堅持以獨立設計並注重環保，使用檢驗合格的材料、友善動物與環境的素皮革，而這款「情緒分裂大包子 + 小包子 」，不僅兼備美感與品質，一包兩用實用性超高。

▲墨墨頭｜情緒分裂大包子 + 小包子 x 經典標配組，NT$2,309。（圖／Pinkoi，下同）

＃Cinematic Forest 金色獅子造型木製掛鐘

以木頭結合手工雕刻的日本時鐘設計品牌「Cinematic Forest」，擅長以動物圖案為底，通過切割和雕刻木材製作的木製時鐘，用木頭呈現生動的模樣，講究的細節設計非常精美，讓人眼前一亮，最重要的是，輕盈的材質方便好裝飾。

▲Cinematic Forest｜金色獅子造型木製掛鐘，NT$4,159 。

＃QUALY 拯救海龜-香皂盤

來自泰國的「QUALY」，不僅注重環境永續和循環經濟價值，產品的設計多以動物、環境為主，藉此提醒大自然的美好，其中這款「拯救海龜香皂盤」，由回收漁網再製而成，更設有自行排水設計，富有創意及趣味元素，可愛又環保。

▲QUALY｜拯救海龜－香皂盤，NT$350。

＃軟水泥生活實驗室 軟水泥杯墊

擅長製造衝突美學的生活用品，軟水泥生活實驗室使用獨家研發「軟水泥材質（CELEMENT）」，顛覆視覺與觸覺的既定印象，帶出滿滿的驚喜，每個杯墊擁有獨一無二、與眾不同的圖騰，跳脫日常配角感，打造獨特的生活風格。

▲軟水泥生活實驗室｜軟水泥杯墊，NT$323。

＃GINZA ARTWORKS tokyo 美濃燒茶杯

作品上的圖樣來自江戶時代的庶民之手，日本江戶時代文化的設計品牌「GINZA ARTWORKS tokyo」，以默默無名歷經百年的圖畫，重新帶大家認識這個時代的故事，這款美濃燒茶杯，在傳統的色彩美學下，為現代感的造型增添深沉韻味。

▲GINZA ARTWORKS tokyo｜美濃燒茶杯，NT$4,159。