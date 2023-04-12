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范冰冰漸變禮服輸給「新疆維納斯」！　她美神降臨披肩短裙超仙

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記者鮑璿安／台北報導

大陸女星范冰冰自奧斯卡紅毯凱旋歸來後，昨（11日）高調出席大陸《GLASS》中文版雜誌晚宴活動，以一身華麗的亮片流蘇裙現身，當天受邀嘉賓還有女星古力娜扎，兩人選擇了同一品牌的閃片禮服，難免受到比較，網友則認為古力娜扎不負「新疆維納斯」封號，無論造型或是整體狀態都更搶眼。

▲范冰冰、古力娜扎 。（圖／翻攝自微博范冰冰、古力娜扎工作室）

▲范冰冰、古力娜扎 。（圖／翻攝自微博范冰冰、古力娜扎工作室）

▲范冰冰穿著黎巴嫩高級訂製禮服品牌Georges Hobeika 2023秋冬系列漸變亮片流蘇裙 。（圖／翻攝自微博范冰冰工作室）

范冰冰此次以黎巴嫩高級訂製禮服品牌Georges Hobeika 2023秋冬系列漸變亮片流蘇裙出席晚宴，禮服如璀璨銀河般從黑、紫轉變為湖水藍，搭配上多層次裙身剪裁點綴，營造華麗分量感，與范冰冰白皙膚質形成鮮明對比。

▲范冰冰、古力娜扎 。（圖／翻攝自微博范冰冰、古力娜扎工作室）

▲范冰冰、古力娜扎 。（圖／翻攝自微博范冰冰、古力娜扎工作室）

▲范冰冰、古力娜扎 。（圖／翻攝自微博范冰冰、古力娜扎工作室）

▲古力娜扎詮釋淺綠色禮服散發異域風情。（圖／翻攝自古力娜扎工作室）

當天同樣選擇Geroges Hobeika品牌的古力娜扎，她穿著淺綠色系披風禮服來勢洶洶，綁起俐落盤髮，整體顯得春意盎然，古力娜扎詮釋輕盈的披肩元素、迷人的掛脖鏤空領口，以及層層堆疊的華麗珠飾，與她精緻臉蛋相襯成為最美畫面，強烈異域風情很有「美神降臨」的風範，造型鮮明更能征服粉絲的心。

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關鍵字：

范冰冰, 古力娜扎, 女星, 造型

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