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Lisa過完生日開工曬美腿、生圖也美翻！合體V、朴寶劍畫面攻佔社群

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記者王則絲／台北報導

女團BLACKPINK成員Lisa日前迎來26歲生日，近一兩周都沉浸在慶生的歡樂中，日前Lisa收心開工，現身CELINE南韓首爾快閃店活動，迷你裙造型曬出招牌大長腿，連現場生圖都美翻，並且繼上回時裝周之後，Lisa再度同台BTS成員V（金泰亨）與朴寶劍，三人合體畫面照慣例攻佔社群版面。

▲CELINE 首爾活動。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa正式邁入26歲，日前出席CELINE首爾活動。（圖／翻攝自IG）

身為CELINE全球品牌大使，Lisa日前出席首爾快閃店活動，以米色的毛呢夾克、迷你裙套裝，搭配俏皮包包頭造型，身上所背的手袋為CELINE TEEN TRIOMPHE包，只見她大方展露一雙招牌的美腿，並露一截腰腹作為小心機，現場生圖曝光照樣美翻。

▲CELINE 首爾活動。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa活動生圖美翻。（圖／翻攝自微博）

去年（2022年）夏天巴黎男裝周舉行2023春夏時裝秀，CELINE特別邀請到Lisa、V以及朴寶劍一同看秀，三人超高人氣不只在現場造成驚人轟動、人潮堵塞，甚至創下流量與搜索紀錄，三人再次同框，華麗排場攻佔社群。

▲CELINE 首爾活動。（圖／翻攝自IG）

▲（左起）V、Lisa、朴寶劍三人同框畫面超華麗。（圖／翻攝自IG）

活動當天，V穿上了長版大衣拉長身形比例，搭配丹寧褲營造率性不羈的風格；出道12年終於在最近開通個人IG帳號的朴寶劍，則是罕見以膝上短褲的造型亮相，上身搭以寬肩皮衣外套與中筒靴收尾，帥氣盡在不言中。

▲CELINE 首爾活動。（圖／翻攝自IG）

▲CELINE 首爾活動。（圖／翻攝自IG）

▲V、朴寶劍造型。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Lisa, V, CELINE, 金泰亨, 朴寶劍

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