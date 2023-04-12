張員瑛親姊姊將出道！高清寫真搶先曝光　網呼「是秀智接班人」

實習記者黃麗頻／綜合報導

韓女團IVE成員張員瑛，近來聲勢大漲、備受喜愛。日前傳出大她3歲的親姊姊已與演員公司「King Kong by STARSHIP」簽約，相關人士也出面證實，姊姊將以藝名「張多雅（장다아）」拍攝廣告出道，更釋出多張畫報；照片曝光後，不少網友表示：「完全就是秀智接班人」、「是清純美人！」更有人直呼：「這家族基因是怎麼回事！」

▲張員瑛姊姊將以藝名「張多雅」作為演員出道。（圖／翻攝自IG@kingkongboss77）

其實，早在畫報曝光前，就有粉絲在推特瘋傳張多雅的高中畢業照；從照片來看，張多雅與妹妹一樣擁有同款的俏唇、挺鼻，不過，比起張員瑛的俏皮可愛，張多雅多了分成熟的清淨之感，眼神更為透亮、乾淨，不經意散發出高雅氛圍，難怪曾有粉絲會說：「姊姊就是高冷版的張員瑛！」

장원영 친언니, 전격 연예계 데뷔.. 킹콩by스타쉽 전속계약 pic.twitter.com/tSxLlvxe8X — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 7, 2023

在公開的畫報中，張多雅頂著近乎素顏的臉蛋凝視著鏡頭，一頭烏黑的秀髮散發出清純魅力，高領的白色毛衣，將皮膚襯得水潤，猶如天使下凡般的仙氣飄飄；而另一組畫報，只見她身穿皮質的飛行外套，搭上同色系的粗跟短靴，氣勢十足，絲毫不輸給妹妹張員瑛，乾淨俐落的形象，難怪會被譽為「國民初戀」秀智接班人，儘管公司表示目前將以廣告拍攝為主，不過依舊讓人相當期待她之後的表現。

▲張多雅乾淨俐落的形象，被譽為「秀智接班人」。（圖／翻攝自스포츠경향、IG@kingkongboss77）