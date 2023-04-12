fb ig video ETtoday search mobile

2023新錶／愛馬仕金珠構成奔馳駿馬　香奈兒微縮金剪刀、捲尺太Q

>

▲▼2023新錶工藝錶 。（圖／公關照）▲▼2023新錶工藝錶 。（圖／公關照）

▲愛馬仕SLIM D’HERMES CHEVAL DE LÉGENDE工藝腕錶，18K白金款（左）與18K玫瑰金款限量24只。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

工藝錶的創意與精緻設計，是日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）的亮點之一，喜歡從絲巾圖案尋靈感的愛馬仕（Hermès），今年將藝術家Benoit Pierre Emery於2010 年所創作絲巾上的金色圓點構成奔馳駿馬圖案，原汁原味搬到SLIM D’HERMES CHEVAL DE LEGENDE工藝腕錶上，運用細緻的鑲金琺瑯藝術，將微小的金箔插入不同的琺瑯層之間，才能展現光亮與深度效果。

鑲嵌金珠的愛馬仕SLIM D’HERMES CHEVAL DE LEGENDE工藝腕錶，首先以雷射在手工上釉與拋光的金質錶盤雕出細小空間，將1678顆玫瑰金珠逐一放入，再燒製固定於琺瑯層中；藍色珠款式也循相同製作模式，但藍珠為碎琺瑯晶體製成，傳神排列出奔馳駿馬圖案，兩款限量24只腕錶的錶圈均鑲52顆長方形切割鑽石，更為耀眼。

▲▼2023新錶工藝錶 。（圖／公關照）

▲愛馬仕限量12只的ARCEAU Grand carrosse royal腕錶，2,402,000元。

而詮釋丹麥插畫家Claus Rye設計的Grand carrosse royal 豪華皇家馬車方巾圖案，愛馬仕選用藍與灰色彩繪創作12只的ARCEAU Grand carrosse royal腕錶，生動描繪喜悅、歡笑、驚奇和錯愕錶情的馬兒展開的瘋狂之旅，至少經過3周製作並經過約20層的彩繪才能傳神表現立體感圖案。

▲▼2023新錶工藝錶 。（圖／公關照）

▲積家REVERSO ONE PRECIOUS COLOURS 翻轉系列腕錶，白金款4,130,000元。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）以是彩繪錶世界的佼佼者，今年主力落在Reverso翻轉錶系列，推出2款Art Deco裝飾藝術風格的Reverso One Precious Colours腕錶，翻轉至錶背可欣賞美鑽與手工彩繪呈現的幾何線條圖案，玫瑰金背景襯托藍黑色調，白金底色搭配深淺不一的綠色調，優雅耐看。

▲▼2023新錶工藝錶 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量20只的Mademoiselle Privé斜紋軟呢圖騰腕錶，7,239,000元。（圖／香奈兒提供）

每年以Mademoiselle Privé系列展現精湛裝飾工藝的香奈兒（CHANEL），今年端出超大尺寸錶徑達55毫米的Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles系列腕錶，5款各限量20只的錶款造型源自裁縫師手腕針墊，因此擁有飽滿弧形卻達絕對清晰的錶鏡，顯露緊扣品牌經典元素的鏤空山茶花、招牌包款、散落在黑色斜紋軟呢的珠寶、鑽石刺繡、打版階段的經典外套圖案。以斜紋軟呢外套圖騰腕錶為例，以黃銅板型塑斜紋軟呢效果，並在微型外套緄邊及口袋鑲嵌 92 顆鑽石與珍珠鈕扣，3個以黃K金打造的裁縫剪刀、捲尺與頂針散落其中，以精巧細節取勝。

▲▼2023新錶工藝錶 。（圖／公關照）

▲擁有55毫米大錶徑的香奈兒Mademoiselle Privé斜紋軟呢圖騰腕錶，擁有優美的弧形錶鏡並確保錶面絕對清晰的視覺效果。

►2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

► 2023新錶／勞力士領軍藍綠色竄出頭　江詩丹頓熱門鮭魚錶盤回歸

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

鐘錶與奇蹟錶展, Watches & Wonders, 愛馬仕, Hermes, 香奈兒, CHANEL, 積家, Jaeger-LeCoultre

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

Jimin西裝裡沒穿留位子給Tiffany　「貓女」敞胸迎戰

Jimin西裝裡沒穿留位子給Tiffany　「貓女」敞胸迎戰

林青霞、劉嘉玲大方出借鑽石冠冕　香港故宮卡地亞展洩名女人收藏

林青霞、劉嘉玲大方出借鑽石冠冕　香港故宮卡地亞展洩名女人收藏

2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

紅蘋果躍上錶面上轉呀轉　蕭邦紐約特別版超可愛 山下智久臀肌不是練假的　東京奢華飯店練跑慶生 2023新錶／計時碼錶大突破　高振頻動力儲存最長、轉錶圈計時登場 凱特王妃電光藍舊衣照樣美　戴5,000元耳環秒殺完售 周杰倫俏皮眨眼扮製錶師　粉絲替他喊話帝舵表「加薪」 安海瑟薇東京露美腿力壓日本女星　米倉涼子穿白球鞋敗陣 春夏5000元有找時尚錶出列　BABY-G甜美系、Swatch小花錶贏芳心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面