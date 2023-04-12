2023新錶／愛馬仕金珠構成奔馳駿馬　香奈兒微縮金剪刀、捲尺太Q

▲愛馬仕SLIM D’HERMES CHEVAL DE LÉGENDE工藝腕錶，18K白金款（左）與18K玫瑰金款限量24只。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

工藝錶的創意與精緻設計，是日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）的亮點之一，喜歡從絲巾圖案尋靈感的愛馬仕（Hermès），今年將藝術家Benoit Pierre Emery於2010 年所創作絲巾上的金色圓點構成奔馳駿馬圖案，原汁原味搬到SLIM D’HERMES CHEVAL DE LEGENDE工藝腕錶上，運用細緻的鑲金琺瑯藝術，將微小的金箔插入不同的琺瑯層之間，才能展現光亮與深度效果。

鑲嵌金珠的愛馬仕SLIM D’HERMES CHEVAL DE LEGENDE工藝腕錶，首先以雷射在手工上釉與拋光的金質錶盤雕出細小空間，將1678顆玫瑰金珠逐一放入，再燒製固定於琺瑯層中；藍色珠款式也循相同製作模式，但藍珠為碎琺瑯晶體製成，傳神排列出奔馳駿馬圖案，兩款限量24只腕錶的錶圈均鑲52顆長方形切割鑽石，更為耀眼。





▲愛馬仕限量12只的ARCEAU Grand carrosse royal腕錶，2,402,000元。

而詮釋丹麥插畫家Claus Rye設計的Grand carrosse royal 豪華皇家馬車方巾圖案，愛馬仕選用藍與灰色彩繪創作12只的ARCEAU Grand carrosse royal腕錶，生動描繪喜悅、歡笑、驚奇和錯愕錶情的馬兒展開的瘋狂之旅，至少經過3周製作並經過約20層的彩繪才能傳神表現立體感圖案。





▲積家REVERSO ONE PRECIOUS COLOURS 翻轉系列腕錶，白金款4,130,000元。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）以是彩繪錶世界的佼佼者，今年主力落在Reverso翻轉錶系列，推出2款Art Deco裝飾藝術風格的Reverso One Precious Colours腕錶，翻轉至錶背可欣賞美鑽與手工彩繪呈現的幾何線條圖案，玫瑰金背景襯托藍黑色調，白金底色搭配深淺不一的綠色調，優雅耐看。





▲香奈兒限量20只的Mademoiselle Privé斜紋軟呢圖騰腕錶，7,239,000元。（圖／香奈兒提供）

每年以Mademoiselle Privé系列展現精湛裝飾工藝的香奈兒（CHANEL），今年端出超大尺寸錶徑達55毫米的Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles系列腕錶，5款各限量20只的錶款造型源自裁縫師手腕針墊，因此擁有飽滿弧形卻達絕對清晰的錶鏡，顯露緊扣品牌經典元素的鏤空山茶花、招牌包款、散落在黑色斜紋軟呢的珠寶、鑽石刺繡、打版階段的經典外套圖案。以斜紋軟呢外套圖騰腕錶為例，以黃銅板型塑斜紋軟呢效果，並在微型外套緄邊及口袋鑲嵌 92 顆鑽石與珍珠鈕扣，3個以黃K金打造的裁縫剪刀、捲尺與頂針散落其中，以精巧細節取勝。

▲擁有55毫米大錶徑的香奈兒Mademoiselle Privé斜紋軟呢圖騰腕錶，擁有優美的弧形錶鏡並確保錶面絕對清晰的視覺效果。