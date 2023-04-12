GD最新「小雛菊球鞋」台灣買得到！驚喜合體BIGBANG成員粉絲超感動

實習記者黃麗頻／綜合報導

睽違多時，韓流巨星G-DRAGON（權志龍／GD）的個人品牌PEACEMINUSONE，再度與NIKE攜手合作，以黑白配色重新演繹NIKE Kwondo1經典款式「小雛菊球鞋」，推出「Panda」升級版，GD更親自拍攝宣傳照，讓粉絲們相當驚喜與期待！

該系列取名為「PEACEMINUSONE x NIKE : KIIIONDO（陰／陽）」，以「跆拳道（Taekwondo）」為靈感出發，NIKE Kwondo1「Panda」將皮革鞋面結合牛津鞋，在經典皮鞋美學中融入街頭設計，同樣保留前一代飾有精緻雕花細節的鞋翼，以及標誌性的雛菊刺繡細節，而鞋舌、鞋跟貼片、內裡等細節部分，將原先的白色改為黑色呈現，散發濃厚工藝氣息，而黑白零彩度交織讓造型看起來更加帥氣。

▲GD最新「小雛菊球鞋」以黑白零彩度呈現看起來更加帥氣。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

除了鞋款，此次聯名商品亦推出黑白長T、長褲、外套及背心，相關資訊及品項已於官網公布，而該系列商品台灣買得到，將在4／18於NIKE官網正式發售，而INVINCIBLE則以開放投籤方式搶先在4／16發售GD熊貓小雛菊球鞋，喜歡的朋友們千萬不要錯過！

▲此次聯名商品細節滿滿，令人相當期待。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

而日前GD也與NIKE舉辦「PEACEMINUSONE x NIKE : KIIIONDO」紀念餐敘，現場眾星雲集，不僅有GD摯友李洙赫、人間芭比SOMI、BTS RM和Jimin等，連BIGBANG太陽、大聲也在現場，而會後GD驚喜曬出BIGBANG三人合照，讓V.I.P們直呼：「好感動！」

▲紀念餐敘眾星雲集，BIGBANG三人更驚喜合體。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@leesoohyuk）

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西班牙奢侈品牌LOEWE日前與瑞士知名運動服飾品牌On攜手推出運動球鞋，致力於打造輕盈、舒適度十足的跑鞋，其中，絲網印刷的經典「Anagram」與「On」標誌，保留雙品牌DNA，交織出全新火花，而多款飽和色系不僅時髦還超級耐看，讓許多時尚迷都相當興奮！

▲LOEWE x On 攜手推出運動球鞋。（圖／翻攝自LOEWE官網）

來自韓國的設計師品牌「ADER ERROR」日前推出首個運動鞋系列「Log」，以核心思維解構出發，帶來五雙不同式樣的鞋款，不僅凸顯獨特質感氛圍，更彰顯出品牌叛逆語言。目前線上、線下都已上架，喜歡的朋友快手刀前往購買！