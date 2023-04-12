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櫻花妹暴動了！玄彬為新設計作品飛銀座　粉絲擠滿大街搶賭風采

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記者李薇／台北報導

玄彬在結婚之後，多以電影為主要作品，許多粉絲也相當關心他的近況，最近他飛往日本銀座出席品牌活動，即使婚後依舊人氣超高，只見銀座店外滿滿人潮都是為了一睹男神風采，他一身休閒T恤穿搭，簡單白西裝一套，立刻魅力爆棚。

這次受到義大利精品品牌Loro Piana之邀，不僅成為南韓第一位品牌大使，還飛往日本銀座親自為合作的設計單品加持，只見他身穿一件紅白條紋短袖T恤，外面搭配白色西裝，下半身簡約的黑色窄管褲跟一雙沙漠棕平底鞋，展現出休閒又不失禮貌的風格，直接帥到櫻花妹暴動。

身上雖然簡約穿搭，但細節可不馬虎，玄彬手腕戴了OＭEGA超霸系列專業登月錶「同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶」 ，可以精準掌控時間，搭載同軸擒縱系統的手動上鍊計時機芯，可抵抗達15000高斯的磁力，防磨損藍寶石水晶鏡面，擁有高強度抗刮功能，墨綠色錶面盡顯精緻典雅。

婚後難得出席公開活動，粉絲當然都很興奮，大批人潮湧進銀座Loro Piana的店點前面，連對面街道也擠滿了人，就是希望可以看一眼偶像風采，而玄彬也相當親切，一出店外就與滿滿粉絲親切握手問好，現場尖叫聲不斷，超溫暖舉動也立刻在網路瘋傳。

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關鍵字：

玄彬, Loro Piana, OＭEGA, 時尚, 穿搭

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