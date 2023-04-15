澎湖六間「海島風咖啡廳」必訪　一吃愛上的人氣餐點大公開

文／MENU美食誌

限量手工甜點、銅板價咖啡、歐式鄉村風情，澎湖特色咖啡廳全都收錄在這！

nikoni

澎湖縣馬公市

nikoni的Logo是隻海鷗，店內隨處可見。裝潢以胡桃木色的木頭，搭配純白色的牆面，風格清新典雅。推薦草莓伯爵厚奶戚風蛋糕、鹽之花焦糖生乳酪蛋糕。

▲NIKONI。（圖／美食客Bie ，提供）

及林春咖啡館｜林投店

澎湖縣湖西鄉

澎湖超夯的IG打卡咖啡廳，位於隘門沙灘旁，有室內和戶外的用餐區，戶外座位除了可以遠眺沙灘與海景，還能直接走下沙灘玩水，完美呈現海島咖啡廳的風情。

▲及林春咖啡館｜林投店。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

半日閑下午茶 -LEISURE TIME

澎湖縣白沙鄉

純白希臘建築、彩虹玻璃屋還有森林系前院，半日閑下午茶讓你擁有在希臘建築下享用英式下午茶的偽出國感。推薦三層英式下午茶和招牌蜜糖吐司。

▲半日閑下午茶 -LEISURE TIME。（圖／美食客豆²｜台中美食提供）

牧羊人咖啡館

澎湖縣西嶼鄉

位於二崁聚落旁，是間古色古香的古厝咖啡廳，不只外觀佈置得很有復古味，店內擺飾也年代感十足，飲品和餐點幾乎都是百元有找的佛心銅板價，CP值爆表。

▲牧羊人咖啡館。（圖／美食客Huang Zhujun提供）

蒙地卡羅咖啡

澎湖縣馬公市

在地飄香30多年的蒙地卡羅咖啡館，有著獨特的懷舊風情，店內走古典浪漫風格，點選飲料都會贈送一顆口感綿密且帶有濃郁奶香的小布丁。

▲蒙地卡羅咖啡。（圖／美食客年年提供）

海島咖啡館

澎湖縣馬公市

店內提供的餐點相當多元，有滿多特色餐點結合了澎湖的在地食材，像是鮮蚵鬆餅、仙人掌舒芙蕾，都是店內的人氣餐點，同時也是間寵物友善餐廳！

▲海島咖啡館。（圖／美食客Meiko提供）



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