林依晨短髮亮相Loro Piana　曝老公超有眼光「禮物能穿到50歲」

記者鮑璿安／台北報導

義大利品牌Loro Piana台北期間限定店開幕，展出玄彬聯名設計膠囊系列， 今（12日）請到林依晨、瘦子、鳳小岳等人搶先演繹，林依晨為新劇《不夠善良的我們》剪了短髮後終於首度公開亮相，她以條紋披肩搭配白衣現身，直呼簡潔風格非常適合自己，而且最初會認識該品牌，其實是因為老公很會選禮物。





▲林依晨穿Loro Piana2023春夏系列SELENE條紋斗篷搭配亞麻上衣。（圖／品牌提供）

林依晨回憶起與品牌的淵源笑說，「我後來發現，30歲的時候老公送了我一件可以雙面穿的外套，就是Loro Piana的，一面是防水材質，一面是皮革布料，質感很好。」她認為造型非常素雅經典，哪怕過了20年還可以繼續穿上，也透露今天的穿著就很像自己私下的樣子。而本次Loro Piana與玄彬的特別版系列中，林依晨喜歡一款深綠色Summer Walk莫卡辛鞋，再加上棒球帽也是日常搭配首選，頭上戴的、腳上穿的都要舒適放鬆。

▲瘦子 。（圖／品牌提供）







▲鳳小岳 。（圖／品牌提供）

▲施柏宇（右）、林予晞 。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳（左）、溫貞菱 。（圖／品牌提供）

瘦子以戶外風格的連帽外套搭配上Summer Walk鞋款，他說自己沒有搭配技巧，單品就是越簡單越好，因為自己不喜歡花時間去想要穿什麼，而這身剛好是自己喜歡的大地色。恰好鳳小岳也新剪了短髮，藏在經典款棒球帽之下，他特別喜歡服飾與大自然產生連結，在挑選時尚單品時，也會將舒適度擺在外觀之前。

▲Loro Piana 台北寶麗廣塲中庭的期間限定店至4月25日 。（圖／品牌提供）



▲歐洲櫸樹符號 。（圖／品牌提供）

Loro Piana x 玄彬亞太區限定特別版包含品牌標誌性的Summer Walk莫卡辛鞋和棒球帽，其創作靈感源自於大自然，玄彬親自挑選了歐洲櫸樹符號，並繡於男、女士棒球帽之上，以及成為經典White Sole白底鞋系列的吊飾，系列在台北寶麗廣塲中庭的期間限定店登場。

韓星與國際品牌的合作不僅於此，Calvin Klein宣布成員柾國 (Jung Kook) 正式成為 Calvin Klein Jeans 和 Calvin Klein Underwear 的全球品牌代言人，並公布他所示範的春季造型，身穿經典的 90s 直筒牛仔褲和 Body 修身版型牛仔褲，自信曬出迷人的冰塊腹肌線條，搭配上寬鬆丹寧襯衫以及短袖T恤，組成了休閒又極簡的造型。柾國更透露自己一直以來都是品牌粉絲，很興奮可以讓眾人在這次廣告中看到他的不同面貌。





▲BTS 柾國愛穿CK，成為品牌丹寧與內衣雙線代言人 。（圖／品牌提供）