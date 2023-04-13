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愛上會很累的三大星座！TOP 1每秒想法都在變　像抓不住的風

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文／C編　圖／disneypluskr IG

談戀愛本來就是在跟另一半不斷揣摩、契合，但有些星座相處起來總是會讓人特別累，尤其是TOP 1星座朝令夕改的程度、簡直每一秒都要掌握他變化多端的想法，而且只能迎合不能改變，當然維持起來相當辛苦。

▲星座,摩羯座,天蠍座,水瓶座,占卜,。（圖／disneypluskr IG）

TOP 3：摩羯座

摩羯座一直都是很有責任心、很讓人有安全感的星座，但是他們在感情中，常常過分的理智，把很多感情層面的東西都量化分析，缺少了人情味，加上他們在愛情中不擅長表達自我，常常會把真實的感情藏起來，所以相處起來總會覺得好像隔著一道牆，其實只是他們自我保護的方式，如果是講求踏實過生活，摩羯座還是很不錯的對象。

▲星座,摩羯座,天蠍座,水瓶座,占卜,。（圖／disneypluskr IG）

TOP 2：天蠍座

天蠍座的人對愛情是很嚴格的，他們會給予足夠的真心，同時也會希望另一半付出所有，但往往他們又缺乏安全感，總是患得患失，所以這種情緒起伏經常會讓兩人特別辛苦，加上天蠍座會透過不斷地試探真心，來讓自己放心投入，如果對方熬不住每天時不時的「測驗」跟質問，就會爭吵不休，需要更多耐心來接受磨合過程。

▲星座,摩羯座,天蠍座,水瓶座,占卜,。（圖／disneypluskr IG）

TOP 1：水瓶座

和水瓶座戀愛可以說是天下最難的事情，他們身上常常會有一股莫名的特質跟魔力，讓對方感受到滿滿吸引力，不知不覺的愛上他們，只要沉淪，他們便會像是抓不住的風一樣，來無影、去無蹤，而且他們的思考模式完全不跟普通人一樣，有常理可推斷，總是千變萬化，如果他們願意為你改變還好，但大多數時候他們只遵循自己的想法，另一半如果不願割捨只能不斷遷就，會非常辛苦。

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關鍵字：

星座, 摩羯座, 天蠍座, 水瓶座, 占卜

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