周迅向「小丑女」吐真心話　「謝謝自己的努力」

▲周迅演繹香奈兒J12 腕錶「IT’S ALL ABOUT SECONDS」全新形象廣告。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）J12腕錶是經典長賣款，近日品牌再拍全新形象廣告「IT’S ALL ABOUT SECONDS」，由潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）與周迅兩位女演員暨品牌大使演出，加入韓星金高銀、「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）及艾莉麥克洛（Ali MacGraw）的行列，兩人一組進行「人生中最具決定性的瞬間」為主題的跨國對話，周迅與瑪格羅比問答時而幽默、時而感性，周迅被問到會給曾經的自己什麼建議？她說：「謝謝你的努力。」

▲周迅與瑪格羅比展開俏皮問答。





▲瑪格羅比在香奈兒廣告中透露到片場絕對準時，展現專業的一面。

香奈兒廣告中，女主角們戴著高抗磨陶瓷製作的J12 33毫米腕錶進行問答，瑪格羅比問周迅若有時間可浪費，對她而言是負擔還是幸福？她毫不考慮說：「是一種幸福，可以什麼都不想，也什麼都不做。」周迅則好奇瑪格羅比是否總按自己的習慣生活，她的答案是否定的，她喜歡每一天都不同，而身為女演員，她透露到達片場絕不遲到，自認「非常非常專業」。

▲瑪格羅比主演的真人版《芭比》電影將於今年夏天上映。（圖／翻攝barbiethemovie IG）





▲瑪格羅比在電影《芭比》的粉紅造型備受矚目。（圖／翻攝barbiethemovie IG）

瑪格羅比的最新作品—真人版《芭比》電影將於今年夏季上映，她不僅與飾演肯尼的男星萊恩葛斯林有精彩的對手戲，她在電影中的各種浮誇粉紅穿搭成為必看亮點之一，預料將引領新一波芭比粉時尚。