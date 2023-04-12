fb ig video ETtoday search mobile

《去有風的地方》10戳心金句：人跟時間賽跑的話，永遠都是輸家

>

編輯／Ann

劉亦菲、李現所主演的新劇《去有風的地方》在Netflix熱播中，熱度非常高，劇情講述主角許紅豆（劉亦菲飾）因閨蜜去世，生活和工作都陷入低谷，讓她決定獨自前往雲南大理，完成與閨蜜之間未完成的夢想。該劇對於生活、愛情都有許多啟發，以下盤點10則金句台詞一起看！

▲去有風的地方 。（圖／翻攝自微博去有風的地方）

▲劉亦菲主演的新劇《去有風的地方》 。（圖／翻攝自微博去有風的地方，以下同）

1.我想變成風，思念誰，就輕輕吹拂誰，讓他知道。

2.我從來沒想過，活在世俗價值體系裡的成功，它到底是不是我想要的。

3.慢慢來的味道，有一味很重要的佐料，是時間，現在這個世界上，慢慢來的東西越來越少了，什麼都變得越來越快，都把人當機器了。

4.人跟時間賽跑的話，永遠都是輸家。

5.只有自己擁有的，才是自己的。

6.你說這天天上網，覺得別人家日子過得好，買好車、買豪宅，動不動誰又賺了幾百萬，這是毒啊，太毒了。

▲去有風的地方 。（圖／翻攝自微博去有風的地方）

7. 找個沒人認識我的地方，認認真真當個沒用的廢人。

8. 生命在於運動，不在於工作。

9.我現在的生活已經是我想要的生活了，我是跨越山和大海，才找到這裡的。

10. 所以思考的結果呢？沒有結果，我一邊在自我懷疑，一邊繼續前進。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

劉亦菲, 李現, 戲劇, 去有風的地方

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯

超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯

朋友多卻「最難交心」星座Top 3 ！第一名表面有話聊，內心海底針

朋友多卻「最難交心」星座Top 3 ！第一名表面有話聊，內心海底針

從「小指長度」看隱藏性格與優勢　小指齊平無名指指節最具領導力

從「小指長度」看隱藏性格與優勢　小指齊平無名指指節最具領導力

中年發福、減肥難是因代謝下降？營養師揭3點「真正原因」 選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半 12星座4月運勢！21日水逆到　金牛仍要帶著微笑、摩羯成長荷包厚度 范冰冰漸變禮服輸給「新疆維納斯」！　她美神降臨披肩短裙超仙 星巴克薄荷綠玻璃「三角杯」質感爆棚　網友一致點評「本人比照片好看」 安格斯12星座一周運勢4／10-4／16　牡羊十分Drama、單身狗射手有福了 【2023亮白推薦】連悶3年下半臉缺氧危肌　「氧氣亮白雙天后」14天亮白有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面