《去有風的地方》10戳心金句：人跟時間賽跑的話，永遠都是輸家

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劉亦菲、李現所主演的新劇《去有風的地方》在Netflix熱播中，熱度非常高，劇情講述主角許紅豆（劉亦菲飾）因閨蜜去世，生活和工作都陷入低谷，讓她決定獨自前往雲南大理，完成與閨蜜之間未完成的夢想。該劇對於生活、愛情都有許多啟發，以下盤點10則金句台詞一起看！

▲劉亦菲主演的新劇《去有風的地方》 。（圖／翻攝自微博去有風的地方，以下同）

1.我想變成風，思念誰，就輕輕吹拂誰，讓他知道。

2.我從來沒想過，活在世俗價值體系裡的成功，它到底是不是我想要的。

3.慢慢來的味道，有一味很重要的佐料，是時間，現在這個世界上，慢慢來的東西越來越少了，什麼都變得越來越快，都把人當機器了。



4.人跟時間賽跑的話，永遠都是輸家。



5.只有自己擁有的，才是自己的。



6.你說這天天上網，覺得別人家日子過得好，買好車、買豪宅，動不動誰又賺了幾百萬，這是毒啊，太毒了。



7. 找個沒人認識我的地方，認認真真當個沒用的廢人。



8. 生命在於運動，不在於工作。



9.我現在的生活已經是我想要的生活了，我是跨越山和大海，才找到這裡的。



10. 所以思考的結果呢？沒有結果，我一邊在自我懷疑，一邊繼續前進。