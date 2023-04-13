「奶油白精品包」春夏最適合　CHANEL仙氣爆棚、IU也在背GUCCI小方包

文／美人圈

夏天就喜歡清新亮眼的色系，而帶點奶油色澤的包款，比起全白款式更耐髒又百搭，完全是穿搭的點睛之筆！以下帶來2023「春夏奶油白精品」包款推薦，CHANEL小型口蓋包讓人一秒淪陷，LADY DIOR 、GUCCI 耐看又百搭，一起來看看有沒有你的命定包款吧。

春夏奶油白精品包款推薦

CHANEL 小型口蓋包

Chanel Classic Flap口蓋包每每推出新款都讓人眼睛為之一亮！以經典的菱紋格為主體，搭配上仙氣的奶油白色，背上身後仙氣爆棚，這次更結合經典雙C扣及愛心琺瑯瓷設計，復古中又注入了滿滿的可愛俏皮感，超犯規的包款值得小香迷們收藏。

▲CHANEL 小型口蓋包，NT$185,500。（圖／CHANEL）

DIOR 小碼Lady Dior手袋

Lady Dior手袋完美詮釋出高貴典雅，同時散發時髦氣息！這款全新推出的小碼LADY DIOR手袋以奶白色小牛皮製成，並以刺繡珠飾點綴經典的Cannage籐格紋圖案，金屬D.I.O.R.吊飾綴以珠飾，為這款精品的造型增添優雅特色。還設有可拆卸的皮革肩帶，無論手提、肩背或斜背都相當吸睛！

▲DIOR 小碼Lady Dior手袋，NT$305,000。（圖／DIOR）

LOUIS VUITTON Coussin PM

LV這款Coussin PM手袋在2023春季系列中換上亮麗繽紛的色調！全新設計以鬆軟的小羊皮製造，飾以Monogram壓花圖案，為春日穿搭點綴活力氣息。手袋配有金色的粗鏈帶，粉金配色相信讓每個少女都無法抵擋，附有織物寬肩帶，斜背使用更增添休閒氣息。

▲LOUIS VUITTON Coussin PM，NT$149,000。（圖／LOUIS VUITTON）

BOTTEGA VENETA Small Desiree Cross-Body Bag

BOTTEGA VENETA Desiree非常推薦給極簡主義者！肩背包採用圓潤的馬鞍形輪廓，包扣設計一枚拋光處理的金色方扣，包側懸掛一枚金屬扭結，是一款簡單卻富有內涵的包型，簡單穿上西裝外套、樂福鞋就能彰顯出時髦質感！

▲BOTTEGA VENETA Small Desiree Cross-Body Bag，NT$115,300。（圖／BOTTEGA VENETA）

YSL Kate粒面壓紋皮革中型鏈條手袋

KATE系列包款是很多入門YSL的選擇！簡練的長方形包身使用粒面皮革設計，比起一般皮革更防刮，不用擔心心愛的包包容易被刮傷。在中央飾以YSL字母，配上金屬鏈條，將神秘感、女人味集結於一身，輕鬆為穿搭畫龍點睛，如果想入手一咖百搭包款，這款相當推薦！

▲YSL Kate粒面壓紋皮革中型鏈條手袋，NT$71,500。（圖／YSL）

GUCCI INTERLOCKING G絎縫肩揹袋

這款全新互扣式雙G肩背包就連IU也在背！翻蓋上的Interlocking G配件、別具1970年代風格的皮革飾邊，以及絎縫設計都彰顯出復古氛圍。鏈條肩帶也可以調節，除了可以單肩背外，還可以當作斜跨包使用，加上此包容量大小也相當實用，出門約會、喝下午茶都能派它上場！

▲GUCCI INTERLOCKING G絎縫肩揹袋，價格店洽。（圖／GUCCI）



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