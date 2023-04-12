超奢華半罐「萬元乳霜」＋隱藏版精油按摩全臉、肩頸！做完臉立刻有感白一階

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

每天例行的保養功課必做，定期護膚也很有必要，透過專業美容師手技跟獨家配方，可以讓膚質狀態全面提升，比起自己保養的效果更加乘，以下就盤點多個厲害美肌SPA，有空就馬上預約起來！

＃膚色秒白皙➜sisley 鑽白激光臉部護理，100分鐘、售價5500元

夏季到來，肌膚透明感當然是首要任務，不少人擔心保養品過於刺激，但sisley以植物美容學出發，透過天然植物精萃組合而成的獨家配方，溫和卻又能高效呵護，整個課程都使用璀璨鑽白全系列，從前導水、精華液到最新出的激光筆，搭配芳療師太極手法以及Z字拉提技巧，加強吸收效能，深層喚醒白皙能量。

這套課程更厲害的隱藏版關鍵，是使用頂級「萬元乳霜」抗皺活膚御緻駐顏霜，超奢華的半罐用量加上SPA獨有的精油充分混合之後，大面積按摩全臉以及肩頸，芳療師更是會根據每個人的膚況，選用適合的高濃度精油，整個不僅高級程度爆表，秒速改善肌膚困擾也是立刻有感，做完臉都亮到不需要打光。

＃細紋抗老NO➜克蘭詩 至臻凝時頂級療程，90分鐘、售價8000元

克蘭詩終於在2023年3月推出頂級抗老的至臻凝時系列保養，粉絲引頸期盼，同步也發表全新護理課程，僅在大安SPA美妍中心限定，15道中西合璧的美膚手法，透過法式獨家手技搭配月神石護膚儀，可以幫助肌膚充分吸收至臻凝時滿滿的抗老成分，點、線、面全方位緊緻拉提，同時達到冰鎮舒緩的完美效果。

這次課程也是下重本，3月才甫上市的「月神霜」至臻凝時月神花乳霜會大量使用到1/3罐，全臉塗抹按摩，裡面擁有高效月神花凝萃、三重精品級胜肽、萼形柱黑珊瑚萃取，能夠帶給肌膚更深層的滋養呵護，還有專屬頂級舒壓芳療室，只有這套課程才能使用的療癒空間，不僅是熟齡肌必做，年輕肌膚想要即時凍齡，當然也要馬上預約起來。

＃熬夜蠟黃首選➜衫杏 珍珠光美肌課程，90分鐘、售價4500元

有「竹北最美SPA」之稱的衫杏擁有明亮、簡潔的空間，一踏進店裡簡直比家裡還舒適的氛圍，讓人去過還想回訪；針對熬夜肌特別設計的珍珠光美肌課程，會採用相當獨特的「油洗臉法」，選用含有沒藥醇、乳香精油的獨家配方賦活精萃油，在徹底軟化角質、清理肌膚時，同時也可以做到深層浸潤養膚，達到煥采明亮的效果。

衫杏總共有6款臉部課程、3款身體課程，每次做療程之前，都會有專業美容師先使用IRV PRO 3D全臉皮膚透視分析儀進行肌膚檢測，全面掌握膚況，再進行最合適的調理，VIP室的衛浴空間不僅設計講究，連搭配的洗沐備品都充滿細節；整個護膚間、諮詢室也都有著滿滿藝術質感，拍照打卡放鬆一次大滿足。

＃痘痘粉刺最推➜東森自然美 胜肽水光淨痘淨化護理，90分鐘、售價6600元

最受到歡迎的胜肽水光護理課程，使用全新水光機，利用每秒220m的高速開啟肌膚吸收通道，並且搭配相關保養調理，客製化專屬的護膚體驗，能夠幫助肌膚充分潤澤修護之外，也有穩定補水的效果。