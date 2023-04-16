超好入手的精品棒球帽！Lisa同款、BURBERRY戰馬標誌整年戴都時髦

實習記者黃麗頻／綜合報導

一頂好看的棒球帽，不僅修飾臉型、百搭，還能讓穿搭瞬間升級，為造型注入一股率性氛圍，絕對是衣櫃必備的單品之一，《ET FASHION》精選3款最值得入手的棒球帽，Lisa同款簡約好入手！

＃LV x YK Infinity Dots 棒球帽

來自LOUIS VUITTON（LV）與草間彌生的聯名系列，這款棒球帽選用純棉製作，帽身上的Monogram編織圖騰，低調有質感，帽簷飾以草間彌生標誌性的圓點印花圖案，看起來逗趣、可愛，加上金色LV Initials LOGO，別樹一格的設計時尚滿點。

▲LV x YK Infinity Dots 棒球帽，NT$26,600。（圖／翻攝至LOUIS VUITTON官網）

＃CELINE 棉質字母棒球帽

承襲品牌一概的極簡風，CELINE這款棉質棒球帽，選用100%棉材質搭上海藍色色系，儘管不比黑色來得神秘，卻呈現出帥氣之感，僅以米白色混紡「C」字母墜飾，簡約俐落好時髦，跟Lisa一樣簡單搭個帽T，立馬穿出美式復古風！

▲CELINE 棉質字母棒球帽，NT$17,500。（圖／翻攝至IG@lalalalisa_m、CELINE官網）

＃BURBERRY 戰馬騎士貼花棉麻棒球帽

在Daniel Lee接手BURBERRY後，品牌回歸經典的戰馬LOGO，這款戰馬騎士棒球帽，選用亞麻、漢麻和棉質三種混紡製成，帽身僅以戰馬LOGO及品牌字樣墜飾，簡單好看、非常經典，而對比色系的皮革滾邊，帥氣有型、四季百搭。

▲BURBERRY 戰馬騎士貼花棉麻棒球帽，NT$14,900。（圖／翻攝至BURBERRY官網）