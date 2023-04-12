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一起吞好方便？5種常見保健品最好間隔2小時，不然等於白吃

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

很多人都有吃保健品的需求，補充身體各種所需，但不是全部吃下肚效果就一定好，甚至可能出現衝突狀況，美女營養師Angela就分享5個建議分開吃更好的營養品組合，身為注重身體健康的人要特別注意。

▲營養師,Angela,保健品,健康。（圖／達志示意圖）

＃鈣 VS 鐵

Angela指出，鈣跟鐵都是二價礦物質，在一起食用的話，會互相競爭吸收，影響彼此的效果，建議如果可以，間隔一段時間分開補充，大約2小時以上，效果會更好。

＃葉黃素 VS β-胡蘿蔔素

現代人用眼頻繁，葉黃素已經成為很多上班族護眼的營養補充，Angela就表示，當β-胡蘿蔔素劑量>15mg時，就會影響到葉黃素吸收，挑選成分的時候看一下標示，如果不是高劑量的β-胡蘿蔔素，則不會影響。

▲營養師,Angela,保健品,健康。（圖／達志示意圖）

＃鐵 VS 膳食纖維補充品

腸胃道消化不好也是不少上班族的日常寫照，各種膳食纖維營養品琳瑯滿目，而跟鐵混在一起下肚，很容易會影響吸收率，降低鐵質吸收，建議時間差2小時以上分別補充。

＃魚油 VS 膳食纖維類補充品（如：甲殼素、幾丁聚醣、洋車前子等等）

Angela表示，膳食纖維類的補充品會吸附一點油脂，這樣吃下去的魚油量將會減少，吸收效果打折扣。

＃鈣 VS 魚油

過多的油脂會影響到鈣質的吸收，兩者一起吃可能會形成化學物質皂鈣，雖然這部分也有專家持不同觀點，認為人體不是高溫和強鹼環境，同時吃不會有影響，但更好的方式就是別圖方便，分開吃更好，可以選擇一個空腹、一個飯後吃，區隔開。

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關鍵字：

營養師, Angela, 保健品, 健康

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