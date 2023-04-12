隋棠宣布「恢單」藏不住笑意！　戴雷達表享受個人假期

記者王則絲／台北報導

女星隋棠12日現身出席Rado（雷達表）發表會，率先演繹Rado全新Centrix晶萃系列腕錶。隋棠一出場便語出驚人，表示她最近「恢復單身」，原來是老公、孩子正好都不在國內，讓她終於有機會偷閒，整個人笑意藏不住！戴著手上的雷達表來到海灘叢林A Beach餐酒館，踩著沙灘享受個人假期。

▲隋棠出席雷達表活動化身沙漠女神。（圖／品牌提供）



為呼應以「沙漠景色」為靈感設計的新款Centrix晶萃系列腕錶，活動於度假風造景的餐廳舉行，隋棠更以一身飄逸的裸膚透紗裙出場，宛如降臨沙漠中的女神。訪問中第一句話，隋棠便宣布「恢單」：「最近蠻開心的，睽違非常非常久的單身生活。」原來老公帶著女兒去了美國，兩個兒子則是跟阿公、阿嬤到新加坡旅遊，讓媽媽終於有機會可以放個假，享受個人清閒的時光，不過限期的單身生活，隋棠其實也沒有特別安排，「突然單身不知道該安排什麼，可以睡到飽、自然醒就是一件很棒的事情。」

今年42歲的隋棠，私下非常喜歡戶外運動，也不吝嗇於社群上分享辣照，像日前便Po出許多運動後的火辣自拍，或是長腿美照，被問及老公是否會介意，隋棠表示：「他不太干涉我穿衣服，也會稱讚。」上回Po出辣照，老公還帶著欣賞的心回覆她「我收藏了」。

談到手上佩戴的手錶，隋棠演繹Rado 新款Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕錶，她說道：「Centrix系列已經十年了，對它完全不陌生，我最喜歡它很柔和圓潤的外型，摸起來非常滑順，不用擔心去刮到，不要看它很優雅，它其實很tough，跟現代女生一樣外柔內剛。」

▲隋棠演繹雷達表全新Centrix晶萃系列腕錶。（圖／記者王則絲攝）



全新Centrix晶萃系列腕錶，以沙漠中「陽光普照」、「神秘的優雅」為設計靈感來源，圓潤輪廓更加雅緻，相比前一代錶徑尺寸更升級，推出30.5mm與39.5mm的兩種大小錶徑，採用太陽紋放射狀錶面，透過深淺陰影讓錶盤呈現3D效果，並使用12顆頂級威塞爾頓鑽石取代數字。

▲Rado瑞士雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動腕錶。（圖／品牌提供）

近期新錶還可以看到，瑞士鐘錶珠寶名家蕭邦（Chopard）為慶祝位在第五大道皇冠大廈的旗艦店開幕，發表兩款面盤上有代表紐約「大蘋果」圖案的特別版Happy Sport腕錶，貴氣版為18K玫瑰金鑲鑽腕錶，面盤上有5顆滑動鑽石，以及1顆鑲嵌紅寶石與沙弗萊石的滑動蘋果一起恣意放閃；另一款為限量17只的不鏽鋼錶經過DLC處理呈現酷黑色，面盤上有3顆美鑽與紅蘋果旋舞，僅在美國專賣店銷售。

▲蕭邦Happy Sport腕錶第五大道限量款。（圖／蕭邦提供）