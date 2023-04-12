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髮質不好的真正原因！最多人犯的頭髮保養5誤區　洗後不吹頭超NG

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▲▼ 常見頭髮保養5誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想養好髮質，先避開頭髮保養的5大迷思。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／綜合報導　

應該不少女生有這個疑問，明明在家都有很認真護髮，髮膜、護髮油也沒少抹，為何髮質依舊不好？在怪罪手邊護髮產品之前，先來檢視看看你是否也有以下5個護髮、頭皮保養的錯誤迷思，這些可能才是你髮絲養不好的最大原因。

NG 1：常綁頭髮長更快？

頭髮的生長是跟頭皮健康有關，常綁頭髮不會影響頭髮生長速度，反而容易因為綁太緊使得髮根變脆弱，造成斷髮、掉髮危機。想讓頭髮健康的生長，記得要適時讓頭皮、髮絲休息一下，且盡量避免頻繁地綁過緊的髮型。

▲▼ 常見頭髮保養5誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲使用護髮前要先去除髮絲上的多餘水分，以免影響效果。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）

NG 2：護髮乳有抹就有效

護髮乳可不是有抹有「保庇」，使用方式是否正確會影響其效用。很多人會一沖完洗髮精隨便擠兩下、沒把頭髮壓乾就急著抹護髮乳，但在髮絲還含有許多水分的情況下，會讓護髮乳被稀釋、順著水滴下流失，還會難以塗抹均勻，護髮效果當然大打折扣。所以在使用護髮乳、髮膜前，應先將頭髮上殘留的多餘水分擠乾或用乾毛巾包覆頭髮按壓，吸除多餘水分後再抹上。

NG 3：洗頭水溫看天氣

有不少人都習慣隨著天氣變化來調整洗頭的水溫，夏天嫌熱怕出油就用冰冷的水，冬天氣溫低，又喜歡用熱一點的水來洗，但其實洗頭溫度太高太低都不好！過熱的水溫會讓頭皮的水分流失過多，導致油水失衡、形成敏感頭皮，而過冷的水也會讓毛囊急遽收縮，可能造成落髮。許多專業髮型師及皮膚科醫師都建議，洗髮時要使用接近體溫的溫水，約35~40度以內即可。

▲▼ 常見頭髮保養5誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲髮型師提醒，洗髮後要儘快吹乾頭皮才好。（圖／翻攝IG@ahc.official）

NG 4：高溫傷髮質所以不吹頭

造型用品的高溫或吹風機的熱風確實會影響髮質，但若因此而不吹頭髮想讓它自然風乾，反而容易讓頭髮毛燥易斷裂，而且頭皮在潮濕的環境中會分泌大量油脂，容易滋生細菌，嚴重的話會造成毛囊萎縮、落髮狀況。

「好剪才髮物所」的髮型職人Eason就特別提醒，洗髮後要盡快吹乾頭皮，尤其是有燙髮或染髮的人更應該要在洗完頭後立刻吹乾頭皮、髮絲，以達成髮型養護的完美狀態。而吹頭髮時，可選擇溫度較低的溫熱風，避免使用最高溫度，從頭皮開始吹乾，再帶到髮中髮尾，就能避免過高溫傷害髮質，同時避免頭皮潮濕產生後續問題。

NG 5：洗頭後在浴室吹乾很方便

為了方便，有些人習慣洗澡或洗髮後，直接在浴室裡吹頭髮，但這時候的浴室濕氣很高，在這樣的狀態下吹乾頭髮，反而會讓頭髮變得毛躁，建議還是回到房間或到另一處再吹比較好。

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關鍵字：

保養, 頭髮, 髮絲, 髮質, 頭皮, 秀髮, 護髮, 迷思, 錯誤觀念, NG, 洗髮, 洗頭, 吹頭髮

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