日星巴克「哈密瓜星冰樂」回歸！1.8倍果肉升級、濃郁香氣超誘人

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日本星巴克準備好迎接夏天，最新的熱門飲品是哈密瓜星冰樂（The メロン of メロン フラペチーノ ®），不僅有雙重果肉和多汁口感填滿嘴巴，更在頂端加上甜瓜味鮮奶油，一口喝下去絕對是大大的滿足，簡直是螞蟻人最愛！

▲日本哈密瓜星冰樂以1.8倍果肉升級版回歸。（圖／翻攝自官網）

日本星巴克過去就曾推出過哈密瓜星冰樂受到好評，這次選擇在櫻花季後回歸，以1.8倍果肉升級版登場，從色澤上就可看到厚實綿密的橘色與綠色「雙重果肉」鋪在底部，搭配上濃郁的哈密瓜鮮奶油於頂端，所以一口能從上到下喝到超多層次甜味口感，可說是哈密瓜控的最愛飲品了。

限定款的哈密瓜星冰樂自4月12日正式登場，有網友已經試喝並表示，「就像是在吃整顆哈密瓜」、「甜甜香香非常滿足」、「是今年最好喝的星冰樂」，若前去日本旅遊的民眾不妨試試。

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