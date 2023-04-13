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容易愛上渣男渣女的「MBTI 2人格」　INFP感情中受委屈而不自知

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編輯／JJ

時下年輕人們，除了喜歡討論星座、星盤，「MBTI 16型人格」也是許多人在互相認識時喜歡聊的話題，能幫助更加快速了解對方的性格，16型人格沒有優劣之分，每個人在不同人生階段也可能會轉變成不同的人格，還沒測過的朋友可以先去測試看看！其中有2型人格通過分析被指出，最容易愛上渣男或渣女，正是「INFP」與「ISFJ」，你上榜了嗎？

▲ＭＢＴＩ人格。（圖／劇照）

「INFP」Mediator 調停者人格

Introversion（內向）Intuition（直覺）Feeling（情感）Perceiving（感知）

又被稱為「治癒者」、「幻想家」等人格，INFP是理想主義者，總能看到人事物好的一面，認為世界都是美好的，但缺點就是思想過於理想化，容易活在自己的世界中，輕易就相信別人，雖然內向但擁有強烈的情感，容易受到他人的情緒左右，常會認為對方是對的，習慣性反省自我，願意一昧配合對方而不自知委屈，這也正是為什麼當INFP遇上渣男或渣女，便會陷入無法自拔的地步，他們沒有能力去察覺不對勁的部分，因為他們不聽信旁人說對方的不是，愛上對方後就會容易蒙蔽雙眼失去判斷力。

「ISFJ」Protector 守護者人格

Introversion（內向）Sensing（感覺）Feeling（情感）Judging（判斷）

統計數據上ISFJ人格是佔最大比例的類型，有接近13%的人都是ISFJ，守衛者人格善良、無私，對於家人、戀人願意犧牲奉獻，非常照顧他人的感受，但是若遇上濫用、不知感激他們無私付出的渣男或渣女，ISFJ只會受到傷害而不自知，反而心甘情願被利用，一個人攬下所有的感情中應付出的責任，所以ISFJ記得要正視自己的需求，聆聽內心真正想要的是什麼樣的感情。

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關鍵字：

MBTI, 16型人格

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