126.9克拉鑽石原石在台曝光！DE BEERS端2.9億元大鑽戒　誰戴誰閃爆

▲126.92克拉鑽石原石,源自波札那鑽石礦區。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 台北報導

鑽石恆久遠,造就的魅力無窮,DE BEERS頂級珠寶展開跑,展出一枚重達126.92克拉的天然鑽石原石,透明度極高且純淨,還有相當珍稀的美鑽,其中逾2.9億元、30.08克拉的橢圓形切割鑽戒,身價制霸全場,加上珍稀的藍鑽、粉紅鑽、綠鑽、橘鑽等,展現DE BEERS對鑽石的專業與講究。

▲30.08克拉橢圓形切割鑽石戒指,約293,850,000元。





▲名模張敏紅(左)、李曉涵演繹DE BEERS高級珠寶,十分優雅耀眼。

近期眾多品牌陸續舉辦珠寶展,各自端出華麗好菜,TIFFANY & Co.有主石逾106克拉枕形白鑽的高級珠寶項練坐鎮,還從現已關閉的澳洲阿蓋爾鑽石礦區購得最後一批粉鑽,一口氣展出35顆;BOUCHERON(寶詩龍)以英國伊莉莎白女王為繆思,創作出充滿裝飾藝術風格的18件頂級珠寶;BVLGARI(寶格麗)用「伊甸花園」為題,其中鑲嵌42.31克拉哥倫比亞祖母綠的Emerald Venus維納斯祖母綠鑽石項鍊,吸睛程度超高。

▲TIFFANY高級珠寶,主石逾106克拉的鑽石項鍊。

▲BOUCHERON Moon White項鍊鑲嵌Akoya珍珠與鑽石,可轉換為胸針或髮飾。

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Heart of Rome項鍊,中央鑲嵌約42.31克拉哥倫比亞祖母綠。

DE BEERS 2023 Natural Works of Art頂級珠寶展即日起至5月14日在DE BEERS台北101店展出,共有超過70件作品、總值約25億元,頌揚大自然的傑作,其中包括重達126.92克拉的鑽石原石,為D/E 色、Type IIa 等級,產自品牌位於波札那的自有鑽石礦區,目前未經拋光打磨,彰顯著大自然之美,經推估,這顆原石應可被切割為一顆40克拉的梨形鑽石。

▲名模李曉涵拿著126.9克拉的鑽石原石。



▲Adonis Rose Petal梨形鑽石戒指,中央主鑽10.33克拉(鑽石總重17.79克拉),約89,950,000元。

▲Battersea Light祖母綠式切割鑽石戒指,主鑽9.09克拉,約64,500,000元。

展出作品中身價最高的為一只30.08克拉橢圓形切割鑽戒,超過2.9億元,Adonis Rose Petal高級珠寶鑽石戒指鑲嵌10.33克拉的梨形切割主鑽,搭配多顆不同切割法的鑽石,如大馬士革玫瑰的花瓣般妖嬈耀眼,以9.09克拉祖母綠式切割為主鑽的Battersea Light戒指,展現出30年代建築風格,而半包鑲式的密釘微鑲鑽石鑲托,則更突顯了天然光芒。

▲Toi Et Moi戒指,主石為1.04克拉梨形切割豔彩紫粉紅鑽,及1.1克拉梨形切割豔彩藍鑽,約184,950,000元。



▲Aura綠鑽戒指,主石為1.42克拉橢圓形切割豔彩綠鑽,約68,600,000元。



▲垂墜式耳環鑲有橢圓形切割濃彩黃鑽,分別重約10.01克拉和10.32克拉,約47,350,000元。

珍稀的彩鑽如糖果一般晶瑩可人,也有不少擁護者,Toi et Moi彩鑽戒指以1顆 1.04克拉豔彩紫粉紅鑽及1顆1.1克拉豔彩藍鑽相襯,也可以分開佩戴,搭配性很高,1.42克拉的豔彩綠鑽是最新的耀眼之作,橢圓形切割顯得典雅,而一對垂墜式的黃鑽耳環,分別鑲嵌10.01克拉和10.32克拉黃鑽,如此份量相當難能可貴。

描繪蝴蝶翩翩飛舞的Portraits of Nature系列,從雅緻又充滿生命力的蓮花發想的Enchanted Lotus系列,都有新鮮款式,不少轉換式設計則讓珠寶有更多可能,例如胸針可成為項鍊的一部份、髮箍上的蝴蝶可取下成為胸針、耳環的墜子可拆下,讓珠寶適合華麗的晚宴,也能在日間低調一些。

▲Portraits of Nature系列髮箍,蝴蝶可拆下成為胸針,約1,960,000元。



▲Portraits of Nature系列帶粉紅色的褐鑽耳環,梨形鑽石吊墜可以拆下,約2,450,000元。



▲Enchanted Lotus高級珠寶鑽石吊墜項鍊,中央蓮花可以拆卸,約2,620,000元。



▲Enchanted Lotus 18K白金與琺瑯鑽石手鍊,藍色為4月將推出的新色,77,000元。