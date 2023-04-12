126.9克拉鑽石原石在台曝光！DE BEERS端2.9億元大鑽戒　誰戴誰閃爆

▲126.92克拉鑽石原石，源自波札那鑽石礦區。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

鑽石恆久遠，造就的魅力無窮，DE BEERS頂級珠寶展開跑，展出一枚重達126.92克拉的天然鑽石原石，透明度極高且純淨，還有相當珍稀的美鑽，其中逾2.9億元、30.08克拉的橢圓形切割鑽戒，身價制霸全場，加上珍稀的藍鑽、粉紅鑽、綠鑽、橘鑽等，展現DE BEERS對鑽石的專業與講究。

▲30.08克拉橢圓形切割鑽石戒指，約293,850,000元。





▲名模張敏紅（左）、李曉涵演繹DE BEERS高級珠寶，十分優雅耀眼。

近期眾多品牌陸續舉辦珠寶展，各自端出華麗好菜，TIFFANY & Co.有主石逾106克拉枕形白鑽的高級珠寶項練坐鎮，還從現已關閉的澳洲阿蓋爾鑽石礦區購得最後一批粉鑽，一口氣展出35顆；BOUCHERON（寶詩龍）以英國伊莉莎白女王為繆思，創作出充滿裝飾藝術風格的18件頂級珠寶；BVLGARI（寶格麗）用「伊甸花園」為題，其中鑲嵌42.31克拉哥倫比亞祖母綠的Emerald Venus維納斯祖母綠鑽石項鍊，吸睛程度超高。

▲TIFFANY高級珠寶，主石逾106克拉的鑽石項鍊。

▲BOUCHERON Moon White項鍊鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，可轉換為胸針或髮飾。

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Heart of Rome項鍊，中央鑲嵌約42.31克拉哥倫比亞祖母綠。

DE BEERS 2023 Natural Works of Art頂級珠寶展即日起至5月14日在DE BEERS台北101店展出，共有超過70件作品、總值約25億元，頌揚大自然的傑作，其中包括重達126.92克拉的鑽石原石，為D/E 色、Type IIa 等級，產自品牌位於波札那的自有鑽石礦區，目前未經拋光打磨，彰顯著大自然之美，經推估，這顆原石應可被切割為一顆40克拉的梨形鑽石。

▲名模李曉涵拿著126.9克拉的鑽石原石。



▲Adonis Rose Petal梨形鑽石戒指，中央主鑽10.33克拉（鑽石總重17.79克拉），約89,950,000元。

▲Battersea Light祖母綠式切割鑽石戒指，主鑽9.09克拉，約64,500,000元。

展出作品中身價最高的為一只30.08克拉橢圓形切割鑽戒，超過2.9億元，Adonis Rose Petal高級珠寶鑽石戒指鑲嵌10.33克拉的梨形切割主鑽，搭配多顆不同切割法的鑽石，如大馬士革玫瑰的花瓣般妖嬈耀眼，以9.09克拉祖母綠式切割為主鑽的Battersea Light戒指，展現出30年代建築風格，而半包鑲式的密釘微鑲鑽石鑲托，則更突顯了天然光芒。

▲Toi Et Moi戒指，主石為1.04克拉梨形切割豔彩紫粉紅鑽，及1.1克拉梨形切割豔彩藍鑽，約184,950,000元。



▲Aura綠鑽戒指，主石為1.42克拉橢圓形切割豔彩綠鑽，約68,600,000元。



▲垂墜式耳環鑲有橢圓形切割濃彩黃鑽，分別重約10.01克拉和10.32克拉，約47,350,000元。

珍稀的彩鑽如糖果一般晶瑩可人，也有不少擁護者，Toi et Moi彩鑽戒指以1顆 1.04克拉豔彩紫粉紅鑽及1顆1.1克拉豔彩藍鑽相襯，也可以分開佩戴，搭配性很高，1.42克拉的豔彩綠鑽是最新的耀眼之作，橢圓形切割顯得典雅，而一對垂墜式的黃鑽耳環，分別鑲嵌10.01克拉和10.32克拉黃鑽，如此份量相當難能可貴。

描繪蝴蝶翩翩飛舞的Portraits of Nature系列，從雅緻又充滿生命力的蓮花發想的Enchanted Lotus系列，都有新鮮款式，不少轉換式設計則讓珠寶有更多可能，例如胸針可成為項鍊的一部份、髮箍上的蝴蝶可取下成為胸針、耳環的墜子可拆下，讓珠寶適合華麗的晚宴，也能在日間低調一些。

▲Portraits of Nature系列髮箍，蝴蝶可拆下成為胸針，約1,960,000元。



▲Portraits of Nature系列帶粉紅色的褐鑽耳環，梨形鑽石吊墜可以拆下，約2,450,000元。



▲Enchanted Lotus高級珠寶鑽石吊墜項鍊，中央蓮花可以拆卸，約2,620,000元。



▲Enchanted Lotus 18K白金與琺瑯鑽石手鍊，藍色為4月將推出的新色，77,000元。