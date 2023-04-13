內分泌失調長痘又發胖？營養師教吃5種食物幫你「逆轉失調」

▲營養師表示，吃對食物能幫助調節內分泌。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

女性出現內分泌失調，會給身體很多器官帶來不適或是異常症狀，像是常見的肥胖、生理期不順、甲狀腺功能紊亂、反覆長痘、失眠、情緒容易煩躁，甚至不孕不育等。營養師毛蕾就表示，想要調節內分泌紊亂，除了注意維持規律作息、調節情緒之外，均衡飲食也非常重要，她也進一步分享能幫助調節內分泌、「逆轉失調」的5種食物，推薦女生平時可以多吃。

＃新鮮蔬菜



尤其推薦深色的蔬菜，像是菠菜、油菜、青花菜等深綠色蔬菜；或是如胡蘿蔔、彩椒等橙黃色的蔬菜；番茄、紫甘藍等紅紫黑色的蔬菜。這些蔬菜富含多種礦物質、維生素、植化素和抗氧化物質，可以幫助減輕體內的發炎反應，協調荷爾蒙分泌。

＃深海魚類



像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、比目魚等深海魚，富含優質蛋白和Omega-3不飽和脂肪酸，有利於脂肪代謝調節和心血管健康，並且具有一定的抗發炎作用。

＃大豆和豆製品



像是豆腐、豆漿、腐竹等豆製品，含有優質蛋白、不飽和脂肪酸和大豆異黃酮，尤其是大豆異黃酮，屬於天然的植物雌激素，可以很好地雙向調節女性體內雌激素的分泌。

＃富含不飽和脂肪酸的植物油

像是橄欖油、茶油、亞麻籽油等植物油，含有單元不飽和脂肪酸或Omega-3脂肪酸，有助於促進血液循環、預防動脈粥樣硬化，並能提高內分泌系統功能。

＃全穀物



像是燕麥、藜麥、全麥等全穀類，富含維生素B群、鉀、鎂和膳食纖維，有利於維持排便通暢，維護血糖、血壓、血脂等內分泌代謝相關指標的健康。