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是防曬也是腮紅！2023「話題防曬新作」盤點，一瓶功能全包

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▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲今年防曬新品充滿話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著口罩政策進一步解封加上天氣漸熱，口罩戴不住的日子也開始倒數計時了，脫罩後除了顧好臉上妝容外，原本該做的防曬更是保養重點，盤點2023最新防曬單品，哪一個是你的心頭好呢？

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲Kanebo ALLIE 持采絢色UV防曬（臉部專用），#緋紅，15g，650元。

是防曬也是頰彩，為了對應補妝又想補妝的困擾，ALLIE推出最新防曬單品，除了延續品牌SPF50+PA++++超強防曬力，及8小時持色的超強持妝力，清新花香調讓使用幸福感倍增，針對重點部位開發的二款頰彩，可以塗在容易曝曬的鼻樑和雙頰上，防曬之餘又能為重點部位增加光采。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精 漾活低敏UV全效防禦乳，SPF50+/PA+++，620元。

5種無添加搭配低刺激配方，以敏感肌為出發點的高保濕低刺激的UV防曬乳，抹在肌膚上能溫和融入肌膚，柔滑的乳液觸感塗起來很舒適。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲Neogence 海洋友善全天候亮顏UV隔離乳，SPF50+/★★★★，30ml，700元。

霓淨思以最高防曬係數為基底，為臉部肌膚潤色、提亮更能做為妝前打底，全天候維持霧面裸妝感，友善海洋配方，海洋零傷害。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲自白肌 玻尿酸保濕涼感防曬噴霧，SPF50+/PA++++。

防曬界的懶人神器，一按輕噴，清爽細緻覆蓋肌膚，超強UV防護隔離，添加獨家保濕成分，改善因日曬而流失水分的肌膚乾燥問題，噴霧劑型水潤清爽不黏膩，外出補噴也很便利。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲ALBION 超完美高奢全抗光隔離乳，SPF50+/PA++++，50g，3,300元。

品牌第一瓶抗藍光的防曬隔離 ，除了抵禦藍光外，更著眼於能調節肌膚作息，防止因有害光線造成的肌膚老化如肌膚乾燥、膠原蛋白流失等現象。

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關鍵字：

防曬, 盤點, 2023, ALLIE, KOSE, 自白肌, ALBION, KOSE

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