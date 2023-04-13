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2023新錶／「錶王」1.2億「天花板」曝光　20項功能、寶石鑲滿滿

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▲▼ 複雜工藝錶 。（圖／公關照）

▲PP Ref. 6300/403G大師報時高級珠寶錶為品牌目前最高價之作，約1億2000萬元。（圖／Patek Philippe提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年春季於日內瓦舉辦的鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）錶展，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）一字排開5款頂級打簧報時腕錶，氣勢不言可喻；江詩丹頓（Vacheron Constantin）展櫃亮出全球唯一的Les Cabinotiers閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕錶，永遠擠滿觀賞人潮，果然一錶難求的頂級複雜功能錶，魅力無窮。

▲▼ 複雜工藝錶 。（圖／公關照）

▲雙面設計的PP Ref. 6300/403G大師報時高級珠寶錶以隱密式鑲嵌291顆20.54克拉長方形鑽石。

想收藏一只PP打簧報時腕錶，其實難度頗高，需先遞交申請單，由總廠審核藏家歷來的腕錶收藏，才有機會獲得下訂的「門票」，今年展出Ref. 6300/403G-001大師報時高級珠寶腕錶，更是PP目前錶款中的「天花板」，身價高達約1億2000萬元，雙面設計錶款具大、小報時、打簧報時式響鬧、打簧報日期等20項複雜功能，是品牌現有款式中最複雜的錶款，且運用隱密式鑲嵌118顆約7.87克拉長方形切割祖母綠與291顆約20.54克拉長方形鑽石，華麗無比。

▲▼ 複雜工藝錶 。（圖／公關照）▲▼ 複雜工藝錶 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕錶，錶背顯露陀飛輪調節裝置、星空圖、恆星時顯示。（圖／江詩丹頓提供）

而走進江詩丹頓的展館，參觀者都聚集到全球唯一的Les Cabinotiers閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕錶前，欣賞到正反面設計的奧妙，歸功於全新自製2755 TMRCCQP手動上鍊機芯，共匯集三問報時、萬年曆、精密月相及星空圖等11項複雜功能，視覺焦點落在正面錶盤中央的大尺寸雙月相設計，精準展現南、北半球分別觀測到的月相盈虧變化；錶背則顯露陀飛輪調節裝置、星空圖與恆星時顯示，而今年品牌推出不少逆跳錶，此款也不例外，具逆跳指針日期與半瞬時跳轉星期顯示功能。

▲▼ 複雜工藝錶 。（圖／公關照）

▲HUBLOT限量50只MP-13 雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶，4,905,000元。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT（宇舶）則首次打造小時及分鐘雙逆跳機芯，且結合雙軸陀飛輪，打造限量50只的MP-13 雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶，陀飛輪在兩個軸心上分別以每分鐘和每30秒完成一次旋轉，加上雙逆跳耗能極高，著實考驗製錶功力，HUBLOT成功達到4日動力儲存，配上鏤空結構與懸浮式設計的科技感外型，相當吸睛。

▲▼ 複雜工藝錶 。（圖／公關照）

▲Parmigiani推出世界首創的Tonda PF系列追針計時腕錶。（圖／Parmigiani提供）

而看似簡單的Parmigiani的Tonda PF系列追針計時腕錶，從旋轉潛水錶圈刻度計時獲得靈感，改以重疊分針計時，為全球首創之舉，實際顯示時間為鍍銠金質分針，隱藏於其下方的18K玫瑰金材質計時分針，可依個人需求以5分鐘或1分鐘為單位計時，按下8時位置的按鈕指標向前跳動5分鐘，按下10點鐘位置的按鈕則向前跳動1分鐘，當兩支分針重疊時，時長已到達預設的分鐘數，按下位於錶冠位置的按鈕，即可將計時分針復位。

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關鍵字：

鐘錶與奇蹟錶展, Watches & Wonders, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Vacheron Constantin, 江詩丹頓, Parmigiani, HUBLOT

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