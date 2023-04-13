周迅霸氣光腿躺曬CHANEL 22迷你包　對尬人間香奈兒Jennie

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星周迅是香奈兒（CHANEL）合作多年的品牌大使，品牌近日推出迷你尺寸CHANEL 22包款，周迅也親自上陣拍攝宣傳照，她以披風上衣展現靈動氣息，讓人聯想起先前韓星Jennie同樣為該包款進行拍攝，兩位人間香奈兒碰撞出時尚火花。

▲周迅穿著香奈兒 2023春夏系列披風上衣搭配迷你黑色系CHANEL 22 。（圖／翻攝自周迅微博）

這組畫面中，周迅穿著品牌2023春夏系列披風上衣搭配迷你黑色系CHANEL 22，服飾以電影《去年在馬倫巴》為主軸重現融合黑色蕾絲、薄紗等年代感元素，在周迅靈動俏皮的詮釋下賦予新生命，定格奔跑、跳躍的一瞬間，率性光腳躺在沙發上，模樣自在。

▲Jennie成為CHANEL 22全新形象廣告代言人 。（圖／翻攝自香奈兒IG）

韓星Jennie早已經成為CHANEL 22代名詞，搶在3月底時，品牌公布她擔任CHANEL 22全新形象廣告代言人，在攝影雙人組Inez & Vinoodh 鏡頭下，以自身的率性甜美氛圍演繹包款 ，搭配皮革細肩帶洋裝出鏡，將包款熱度帶到最高點。





▲依序Candy Padded Cassette 肩背包（焦糖棕）；Candy Loop 編織肩背包 （絲帶粉）； Candy Cassette 肩背包（開心果綠）；Candy Jodie 半月包 （雪酪黃）。（圖／品牌提供）

將熱門包款縮小尺寸悄悄成為一種趨勢，Bottega Veneta帶來全新的「超迷你糖果包Candy」，此次縮小款式包含 Padded Cassette 肩背包、Jodie半月包、Arco 托特包、Cassette 水桶包及Loop 編織包，尺寸均變小，招牌編織手法完美延續，濃縮精湛工藝以及標誌極簡美學，碰撞出可愛火花。當然，新色也一併登場， 染製以風襲藍、雪酪黃、絲帶粉、奇異果綠等如糖果般繽紛亮眼的色彩，在日常穿搭中注入一絲活力。