林青霞羽毛裝配紅帽俏麗極了　揪楊紫瓊賞卡地亞特展

▲劉嘉玲（左起）、何超瓊、楊紫瓊、林青霞一同出席於香港故宮舉辦的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）與香港故宮文化博物館攜手策畫的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展明起對大眾開放，大方出借收藏的女星林青霞、劉嘉玲與企業家何超瓊，以及奧斯卡首位影后楊紫瓊搶先看展並出席品牌晚宴，林青霞身穿黑色羽毛裝別上2件美洲豹胸針，頭戴紅色寬邊帽、腳踩紅鞋，成為全場最俏麗的「嬌」點。

▲林青霞黑色羽毛裝別上兩件卡地亞美洲豹胸針，戴上紅帽、穿紅鞋很俏麗。





▲林青霞大方出借60歲生日宴會上戴的1919年花環冠冕。

68歲的林青霞剛獲香港大學頒發榮譽社會科學博士學位，好心情全寫在臉上，以紅黑配的亮眼裝扮現身「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展，此次她大方出借5件珠寶展覽，包括她60歲生日所戴的1919年花環冠冕，她說：「無意中發現我人生中幾個重要和歡慶時刻，配戴的首飾竟然都是同一個品牌。結婚時配戴的珍珠項鍊、60歲生日宴會上戴冠冕，我希望可以把這份優雅、品味和氣質繼續傳承下去，歷久彌新」。

▲劉嘉玲在自己的卡地亞珍藏展櫃前留影。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

賭王之女何超瓊與劉嘉玲也各出借珠寶供卡地亞展覽，劉嘉玲透露與梁朝偉結婚時戴上卡地亞訂製的12克拉梨型鑽戒，2018年更有緣收藏了1906年卡地亞專屬訂製級別、鑲嵌了天然珍珠與鑽石的希臘風格迴紋冠冕，在此次特展中亮相，她表示：「我對古董珠寶著迷的原因，不僅在於它們的恆久之美，而且每一件珠寶背後都有精彩的故事，亦連接古今，見證了世情的變遷。」10歲便與卡地亞結緣的何超瓊，是全球首名擁有卡地亞Trinity系列特別限量版的收藏家，該珍藏包含7件手鐲，她透露出借祖母綠鑽石珠寶的主因，「在珠寶閃爍的光芒背後，是文化傳承及交流的任務」。

▲楊紫瓊仔細觀展，聆聽卡地亞形象、風格及傳承總監皮埃爾雷納諾的解說。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）





▲香港行前，楊紫瓊回馬來西亞將奧斯卡影后寶座獻給媽媽。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

奧斯卡影后楊紫瓊則驚喜現身展覽，她仔細聆聽卡地亞形象、風格及傳承總監皮埃爾雷納諾的解說，欣賞300件橫跨200年與女性緊密相扣的珠寶、腕錶與配飾，讓她感到開心不已；而香港行前，她帶著奧斯卡獎座返回家鄉馬來西亞祭祖，與母親、家人分享榮耀，她表示：「若沒有父母的支持，今天不會有這番成就，我愛你們。」