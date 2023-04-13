日台連續15年洗顏冠軍是它！稱霸37年亮顏素為肌膚拋光、比水煮蛋光滑

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季肌膚清潔很重要，好的洗顏單品可以換來一整天舒暢心情，以下就盤點多款適合不同肌膚狀態使用的單品，可以按照自己的需求挑選，從洗臉第一步就美肌才聰明。

＃痘痘肌首推➜護研天使 淨荳調理潔面乳，80g、售價220元

從小小一片痘痘貼紅遍台灣的護研天使，在肌膚保養一直秉持高要求，不添加肌膚零需求成分，甚至運用國際等級P2實驗室，研發所有保養系列，其中，潔面乳專門針對痘痘肌膚調理，裡面含有獨特美國專利「水楊酸微囊」技術，可以更精準達到控油、淨化毛孔。

＃乾性肌首推➜專科 超微米彈潤潔顏乳，120g、售價165元

乾燥肌膚最怕洗完緊繃缺水，日台連續15年洗顏雙冠王專科就針對此膚況，推出添加了膠原蛋白的潔顏成分，獨家蠶絲蛋白保濕精華搭配雙重玻尿酸，洗完立刻有潔淨感之餘，也不會感受到乾澀不適，而且一點點就可以起出滿滿泡沫，用量極省。

＃敏感肌首推➜1028 Dew Block!超保濕藜麥潔顏乳，100g、售價149元

把「超級食物」藜麥添加進洗顏產品裡面，奶茶色的溫潤包裝，讓人第一眼就覺得超有質感，成分當然也不馬虎，搭配雪絨花與山茶花油，完全不添加香精、酒精、色素與Paraben防腐劑，敏感肌膚用起來更溫和、安心指數極高。

＃暗沉肌首推➜Melano CC 維他命C酵素深層清潔洗面乳，130g、售價299元

酵素成分添加的洗顏產品，受到粉刺、痘痘困擾的女性喜愛，調理效果立即有感，但粉狀劑型卻常常有過度包裝或是容易受潮問題，日本樂敦製藥再次突破科技，乳狀質地也保有酵素活性，搭載美白成分維他命C，一洗掃除肌膚疲憊。

＃抗老肌首推➜朵茉麗蔻 潔顏霜，售價1500元

向來專注於肌膚老化的朵茉麗蔻，只靠全效8點保養就風靡亞洲，超強實力連潔顏霜都是專注完美、近乎苛求的高標準，擁有胺基酸濃密泡泡，溫和潔膚搭配養膚級的潤澤度，添加膠原蛋白成分，讓洗後不因乾燥出現細紋。

【加碼推薦】

＃定期拋光首推➜德卡 精微亮顏素，74g、售價2500元

稱霸37年、熱銷No.1的經典明星品精微亮顏素，粉狀質地將所有天然米糠精華、水楊酸、甘草、葡萄柚萃取成分淬煉到最極致，加水瞬間釋放高效能量，細緻質地可以幫助肌膚輕微調理角質，洗完重現光滑透亮，一周使用2到3次效果最佳。