fb ig video ETtoday search mobile

日台連續15年洗顏冠軍是它！稱霸37年亮顏素為肌膚拋光、比水煮蛋光滑

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季肌膚清潔很重要，好的洗顏單品可以換來一整天舒暢心情，以下就盤點多款適合不同肌膚狀態使用的單品，可以按照自己的需求挑選，從洗臉第一步就美肌才聰明。

＃痘痘肌首推➜護研天使 淨荳調理潔面乳，80g、售價220元

▲洗面乳,護研天使,專科,1028,Melano CC,朵茉麗蔻,德卡,保養,洗臉。（圖／品牌提供）

從小小一片痘痘貼紅遍台灣的護研天使，在肌膚保養一直秉持高要求，不添加肌膚零需求成分，甚至運用國際等級P2實驗室，研發所有保養系列，其中，潔面乳專門針對痘痘肌膚調理，裡面含有獨特美國專利「水楊酸微囊」技術，可以更精準達到控油、淨化毛孔。

＃乾性肌首推➜專科 超微米彈潤潔顏乳，120g、售價165元

▲洗面乳,護研天使,專科,1028,Melano CC,朵茉麗蔻,德卡,保養,洗臉。（圖／品牌提供）

乾燥肌膚最怕洗完緊繃缺水，日台連續15年洗顏雙冠王專科就針對此膚況，推出添加了膠原蛋白的潔顏成分，獨家蠶絲蛋白保濕精華搭配雙重玻尿酸，洗完立刻有潔淨感之餘，也不會感受到乾澀不適，而且一點點就可以起出滿滿泡沫，用量極省。

＃敏感肌首推➜1028 Dew Block!超保濕藜麥潔顏乳，100g、售價149元

▲洗面乳,護研天使,專科,1028,Melano CC,朵茉麗蔻,德卡,保養,洗臉。（圖／品牌提供）

把「超級食物」藜麥添加進洗顏產品裡面，奶茶色的溫潤包裝，讓人第一眼就覺得超有質感，成分當然也不馬虎，搭配雪絨花與山茶花油，完全不添加香精、酒精、色素與Paraben防腐劑，敏感肌膚用起來更溫和、安心指數極高。

＃暗沉肌首推➜Melano CC 維他命C酵素深層清潔洗面乳，130g、售價299元

▲洗面乳,護研天使,專科,1028,Melano CC,朵茉麗蔻,德卡,保養,洗臉。（圖／品牌提供）

酵素成分添加的洗顏產品，受到粉刺、痘痘困擾的女性喜愛，調理效果立即有感，但粉狀劑型卻常常有過度包裝或是容易受潮問題，日本樂敦製藥再次突破科技，乳狀質地也保有酵素活性，搭載美白成分維他命C，一洗掃除肌膚疲憊。

＃抗老肌首推➜朵茉麗蔻 潔顏霜，售價1500元

▲洗面乳,護研天使,專科,1028,Melano CC,朵茉麗蔻,德卡,保養,洗臉。（圖／品牌提供）

向來專注於肌膚老化的朵茉麗蔻，只靠全效8點保養就風靡亞洲，超強實力連潔顏霜都是專注完美、近乎苛求的高標準，擁有胺基酸濃密泡泡，溫和潔膚搭配養膚級的潤澤度，添加膠原蛋白成分，讓洗後不因乾燥出現細紋。

【加碼推薦】

＃定期拋光首推➜德卡 精微亮顏素，74g、售價2500元

▲洗面乳,護研天使,專科,1028,Melano CC,朵茉麗蔻,德卡,保養,洗臉。（圖／品牌提供）

稱霸37年、熱銷No.1的經典明星品精微亮顏素，粉狀質地將所有天然米糠精華、水楊酸、甘草、葡萄柚萃取成分淬煉到最極致，加水瞬間釋放高效能量，細緻質地可以幫助肌膚輕微調理角質，洗完重現光滑透亮，一周使用2到3次效果最佳。

►第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人 

►頭皮超油？洗頭拍打一招讓洗髮精滲透髮根　澎鬆效果更給力

►便當裡面最先吃哪一個食材？愛吃它根本人見人愛交際王！

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

洗面乳, 護研天使, 專科, 1028, Melano CC, 朵茉麗蔻, 德卡, 保養, 洗臉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

高級感頂天！秀智穿奶茶色一字領洋裝　小露香肩配A4腰身材超狂

高級感頂天！秀智穿奶茶色一字領洋裝　小露香肩配A4腰身材超狂

石原聰美生完一年復出氣色超狂！36歲也不間斷的美肌秘訣是泡半身浴

石原聰美生完一年復出氣色超狂！36歲也不間斷的美肌秘訣是泡半身浴

彩妝小白也能畫出大師級眼妝！CP值超高「百元刷具」旅行在家都好帶

彩妝小白也能畫出大師級眼妝！CP值超高「百元刷具」旅行在家都好帶

從睡姿就可以看出異性緣好壞！仰躺朋友超多但沒戀情，1個性缺點難怪沒人愛 不想又黑又老！一抹如上妝、輕拍降溫3度的防曬神器來了 朋友多卻「最難交心」星座Top 3 ！第一名表面有話聊，內心海底針 超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯 愛上會很累的三大星座！TOP 1每秒想法都在變　像抓不住的風 林依晨短髮亮相Loro Piana　曝老公超有眼光「禮物能穿到50歲」 選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面